Tribina Pokreta "Odbrana Srpske": Sudbonosan trenutak za Republiku Srpsku

U ulozi domaćina prisutne je pozdravio pukovnik VRS Gojko Toroman i u ime pripadnika OOR.

- Nalazimo se u sudbonosno složenoj situaciji po srpski narod u cjelini i vrlo komplikovanom političkom momentu kako unutar BiH tako i na geopolitičkom planu. Međutim političko rukovodstvo Republike Srpske je napravilo do sada neviđen manevar i pomalo neočekivan potez usaglašavajući se sa novom administracijom SAD i istovremeno zadržavajući pozitivan kurs sa Ruskom Federacijom, te Mađarskom i naravno bratskom Srbijom - rekao je Toroman.

Situacija je teška, vremena su komplikovana ima razloga za brigu ali ne i za strah, naglasio je Toroman na kraju svog izlaganja.

Glasanjem za opoziciju srpski narod treba da zna da na taj način svoj glas daje veliko njemačkoj politici čije interesovanje nikad nije prestalo za ovaj prostor.

Predsjednik Pokreta "Odbrana Srpske" Darko Matijašević izjavio je da je ponosan na sve članove Pokreta "Odbrana Srpske" kao i goste koji nesebično daju sebe u ovom sudbonosnom trenutku za Republiku Srpsku.

- Kao i davne 1389. godine u boju na Kosovu srpski narod je prvi u svijetu se suprotstavio konceptu Osmanlija, odnosno sada neoliberalizmu i zbog toga podnio velike žrtve. Republike Srpska je proizvod narodnog podviga i velikog i nesebičnog žrtvovanja pripadnika njenih boraca i cjelokupnog stanovništva. Sada je Republika Srpska neupitna sa svim elementima državnosti. Nedovršen posao na našim prostorima znači slamanje Srpske kao nosioca cjelokupnog srpskog faktora na Balkanu. Sve je to kulminiralo sa pokušajem slamanja državotvorne politike Milorada Dodika i pokušajem devastacije Republike Srpske. Milorad Dodik je sa svojim timom uspio da Republiku Srpsku pozicionira kao državotvorni faktor na svjetskom nivou - naveo je Matijašević.

Dragomir Andan, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske iznio je da je na vlastitoj koži osjetio sankcije svjetskih nepravednika i da ga to nije pokolebalo i kada mu je život bio ugrožen i njemu i njegovoj porodici.

Svoje izlaganje zaključio je riječima, "da Srbi prije svega patriote, borci, pripadnici rezervnog sastava MUP-a Srpske i pripadnici VRS daju podršku za politiku Milorada Dodika i svoj glas za Sinišu Karana na iznuđenim, prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske".