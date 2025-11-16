Logo
UZNEMIRUJUĆE: Navijač zario ključ u glavu poznatom fudbaleru, horor scene

Izvor:

Agencije

16.11.2025

15:12

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене
Foto: ATV

Argentinski fudbaler Džonatan Smit (39) hitno je podvrgnut operaciji nakon što mu je, tokom tuče, jedan napadač zario ključ od automobila direktno u glavu.

Fudbaler General Lamadrida zadobio je tešku povredu u srijedu u Berazateguiju, gdje je prisustvovao ženskoj fudbalskoj utakmici.

Smit se nalazio na tribinama i pratio meč svoje ćerke za tim do 16 godina, kada je na stadionu izbila tuča među roditeljima. Nastao je potpuni haos, u kojem je argentinski internacionalac izvukao najdeblji kraj.

Na uznemirujućoj fotografiji (koju možete da vidite na OVOM linku) primjetno je kako obilno krvari, sa ključem od automobila zabodenim u lobanju.

Prema informacijama koje prenosi list "Ole", Smit je hitno prebačen u bolnicu, gdje je odmah operisan. List takođe navodi da je napadač, identifikovan kao Gaston Omar Alvarez, ubrzo uhapšen, a njegov automobil je zaplijenjen.

Alvarez je prilikom privođenja imao vidljive povrede lica. Smitova ćerka je takođe povrijeđena u incidentu i odvezena je zajedno sa ocem u bolnicu „Evita Pueblo“.

Prema posljednjim informacijama, vlasti razmatraju mogućnost da ovaj napad bude okarakterisan kao pokušaj ubistva.

