Rumunija skandirala ”Srbija” u Zenici, policija ih udaljila sa stadiona

Fudbalska reprezentacija BiH slavila je protiv Rumunije sa 3:1.

Prilikom dolaska u BiH, navijače Rumunije je prvo pretresla policija koja im je oduzela obilježja Srbije, dok su njihove pristalice u Zenici izviždali.

Nakon utakmice navijači su na stadionu u Zenici skandirali ”Srbija” zbog čega ih je policija udaljila sa stadiona.