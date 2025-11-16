Logo
Rumunija skandirala ”Srbija” u Zenici, policija ih udaljila sa stadiona

16.11.2025

08:23

Foto: Avaz/E. Ganibegović

Fudbalska reprezentacija BiH slavila je protiv Rumunije sa 3:1.

Prilikom dolaska u BiH, navijače Rumunije je prvo pretresla policija koja im je oduzela obilježja Srbije, dok su njihove pristalice u Zenici izviždali.

Fudbal

Policija u FBiH navijačima Rumunije oduzela obilježja Srbije

Nakon utakmice navijači su na stadionu u Zenici skandirali ”Srbija” zbog čega ih je policija udaljila sa stadiona.

