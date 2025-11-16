Rumunija skandirala ”Srbija” u Zenici, policija ih udaljila sa stadiona

Izvor:
Fudbalska reprezentacija BiH slavila je protiv Rumunije sa 3:1.
Prilikom dolaska u BiH, navijače Rumunije je prvo pretresla policija koja im je oduzela obilježja Srbije, dok su njihove pristalice u Zenici izviždali.
Nakon utakmice navijači su na stadionu u Zenici skandirali ”Srbija” zbog čega ih je policija udaljila sa stadiona.
