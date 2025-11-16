Tajvan otkrio lijek za ćelavost: Dlake niču za 20 dana!

Revolucija stiže sa Tajvana. Naučnici sa tamošnjeg univerziteta tvrde da su otkrili lijek protiv gubitka kose. Studija je objavljena u američkim medicinskim bibliotekama, a istraživači tvrde da se primjenom seruma kosa vraća za 20 dana.

Istraživači sa Nacionalnog tajvanskog univerziteta (NTU) razvili su serum za nanošenje na kožu koji, kako se navodi, obnavlja rast kose u roku od 20 dana. Inovativna formulacija, dobijena iz prirodnih masnih kiselina, pokazala je izuzetne rezultate u ranim laboratorijskim testovima, kao i u ograničenim samotestiranjima glavnog istraživača studije.

Nauka iza seruma

Serum djeluje tako što stimuliše masne ćelije u koži da regenerišu folikule dlake — proces inspirisan prirodnim odgovorom tijela na iritaciju i povredu. Ovaj mehanizam, poznat kao hipertrihoza, dugo se dovodi u vezu s pojačanim rastom dlake nakon oštećenja kože ili upale.

Prema riječima profesora Sung-Džan Lina, koji je vodio studiju, ideja je nastala posmatranjem kako manja iritacija kože može podstaći regeneraciju dlake. „Povreda kože ne samo da izaziva upalu tkiva već i stimuliše regeneraciju dlake“, objasnio je Lin. „Naše istraživanje pokazuje da masne kiseline mogu postići slične efekte na siguran i djelotvoran način.“

Gdje je objavljeno

Nalazi ovog istraživanja objavljeni su u prestižnom časopisu Sel metabolizam (Cell Metabolism), vodećem recenziranim izdanju poznatom po objavljivanju studija visokog uticaja iz oblasti biologije i medicinske nauke. Sel metabolizam fokusira se na molekularne i ćelijske mehanizme koji regulišu metabolizam, što ga čini prikladnom platformom za ovu studiju, koja povezuje masne ćelije kože i regeneraciju folikula dlake.

Testiranje

U ranim fazama profesor Lin lično je testirao serum na svojim nogama. „Nanosio sam ove masne kiseline, rastvorene u alkoholu, na butine tokom tri sedmice i ustanovio da podstiču ponovni rast dlake“, rekao je za Nju sajentist.

Ispitivanja na životinjama takođe su dala obećavajuće rezultate. Kada su istraživači nanijeli iritant natrijum-dodecil-sulfat (SDS) na obrijane miševe, to je izazvalo upalu nalik ekcemu koja je dovela do rasta nove dlake u roku od 10 do 11 dana. Da bi replikovali ovaj efekat bez izazivanja iritacije, tim je potom formulisao serume koristeći oleinsku kiselinu i palmitoleinsku kiselinu — prirodne masne kiseline koje se nalaze u ljudskom masnom tkivu i biljnim uljima.

Bezbjedni i prirodni sastojci

Za razliku od tretmana zasnovanih na hemikalijama, serum NTU-a oslanja se na prirodno dobijene masne kiseline, što ga čini blagim za kožu i potencijalno pogodnim za prodaju bez recepta. „Oleinska i palmitoleinska kiselina obiluju u našem tijelu i u mnogim biljnim uljima, tako da se mogu bezbjedno koristiti“, naveo je Lin.

Kada će biti dostupan

Istraživački tim Nacionalnog tajvanskog univerziteta zvanično je patentirao serum za ponovni rast dlake, što predstavlja ključni korak ka njegovom potencijalnom komercijalnom izdanju. Sa obezbijeđenim patentom, naučnici planiraju klinička ispitivanja na ljudskom skalpu kako bi utvrdili najefikasniju dozu i procijenili dugoročnu bezbjednost prije traženja regulatornog odobrenja. Profesor Sung-Džan Lin i njegove kolege optimistični su da bi, kada se pokaže bezbjednim i djelotvornim, serum mogao postati terapija dostupna bez recepta, nudeći jednostavno i pristupačno rješenje za gubitak kose.

Iako je otkriće izazvalo veliko interesovanje, stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna ispitivanja na ljudima prije komercijalne dostupnosti seruma. Za sada, ono predstavlja uzbudljiv uvid u potencijal regenerativne dermatologije.

Važno za napomenuti: