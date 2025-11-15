Logo
Zvuči jezivo: Ovo je nova tehnologija iz Japana

B92

15.11.2025

16:19

Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана
Foto: Pexel/cottonbro studio

Japanski naučnik Tomojasu Horikava razvio je tehniku koja koristi skeniranje mozga i vještačku inteligenciju (AI) kako bi mentalne slike osobe pretvorio u opisne rečenice.

Metoda, poznata kao "titlovanje uma", kombinuje analizu moždane aktivnosti sa generativnim AI modelima kako bi interpretirala vizuelne detalje poput objekata, mjesta, radnji i odnosa među njima, prenosi Si-en-en.

Horikava je testirao metod na šest učesnika dok su gledali više od 2.000 video-snimaka, trenirajući AI dekodere da povežu skeniranu moždanu aktivnost sa numeričkim sekvencama.

Sistem zatim generiše nizove riječi koji odgovaraju dekodiranoj aktivnosti.

ВР-вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

"Vještačku inteligenciju moramo naučiti da vozimo": Koliko poslova ugrožava?

Eksperti ističu potencijal tehnologije u medicinskoj primjeni, uključujući pomoć osobama sa afazijom, ALS-om ili komunikacijskim poteškoćama kod autističnih osoba.

Međutim, stručnjaci upozoravaju na ozbiljna etička pitanja i rizik po privatnost, jer bi u budućnosti "titlovanje misli" moglo da otkrije privatne misli pojedinca prije nego što ih verbalizuje.

Horikava napominje da je metoda još uvijek ograničena, zahtijevajući velike količine podataka i aktivnu saradnju učesnika, te da trenutno ne može lako da čita misli.



