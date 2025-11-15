Zvuči jezivo: Ovo je nova tehnologija iz Japana

Izvor:
Japanski naučnik Tomojasu Horikava razvio je tehniku koja koristi skeniranje mozga i vještačku inteligenciju (AI) kako bi mentalne slike osobe pretvorio u opisne rečenice.
Metoda, poznata kao "titlovanje uma", kombinuje analizu moždane aktivnosti sa generativnim AI modelima kako bi interpretirala vizuelne detalje poput objekata, mjesta, radnji i odnosa među njima, prenosi Si-en-en.
Horikava je testirao metod na šest učesnika dok su gledali više od 2.000 video-snimaka, trenirajući AI dekodere da povežu skeniranu moždanu aktivnost sa numeričkim sekvencama.
Sistem zatim generiše nizove riječi koji odgovaraju dekodiranoj aktivnosti.
Eksperti ističu potencijal tehnologije u medicinskoj primjeni, uključujući pomoć osobama sa afazijom, ALS-om ili komunikacijskim poteškoćama kod autističnih osoba.
Međutim, stručnjaci upozoravaju na ozbiljna etička pitanja i rizik po privatnost, jer bi u budućnosti "titlovanje misli" moglo da otkrije privatne misli pojedinca prije nego što ih verbalizuje.
Horikava napominje da je metoda još uvijek ograničena, zahtijevajući velike količine podataka i aktivnu saradnju učesnika, te da trenutno ne može lako da čita misli.
