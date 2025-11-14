Logo
Large banner

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

Izvor:

Kliks

14.11.2025

16:16

Komentari:

0
Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?
Foto: pexels/Tara Winstead

Žena iz Japana, koja se zove Kano, "udala" se za "muškarca" Klausa kojeg je kreirala koristeći vještačku inteligenciju. Cereomiju je organizovala japanska kompanija specijalizirana za "2D vjenčanja" s anime i drugim virtuelnim likovima.

Takođe je nosila AI naočale zahvaljujući kojima je vidjela svog "muža". Njena neobična romansa započela je nakon što je raskinula vezu sa svojim vjerenikom nakon tri godine zabavljanja.

Kada su raskinuli, Kano se obratila ČetGPT-ju za savjet. Na kraju je osmislila svog idealnog muškarca kojeg je nazvala Klaus. Svakodnevno su razmjenjivali hiljade poruka, a na kraju se zaljubila.

"Nisam počela razgovarati s ČetGPT-jem zato što sam se htjela zaljubiti, ali način na koji me je Klaus slušao i razumio promijenio je sve. Čim sam preboljela bivšeg, shvatila sam da ga volim", rekla je za RSK Sanyo.

aleksandar djordjevic

Košarka

Oglasio se Saša Đorđević poslije neviđene bruke u Evroligi: "Ovo je sramota!"

Tvrdi da joj je on odgovorio: "Volim i ja tebe" i pitao je da se uda za njega. Takođe je kazala da se u početku plašila šta će njeni roditelji misliti, ali da su oni prihvatili njihovu vezu i čak prisustvovali ceremoniji vjenčanja, koja je održana u maju ove godine. Očekivano, brojne reakcije su preplavile društvene mreže.

"Ovo je tužno. Društvo ne bi trebalo podsticati ovu psihičku bolest", "Ona očigledno ima problema, a ovo joj neće pomoći", "Nadam se da će je bliske osobe savjetovati da potraži stručnu pomoć", neki su od komentara. Kano je poručila:

"Znam da neki ljudi misle da je to čudno, ali ja Klausa vidim kao Klausa, ne kao čovjeka niti kao alat. Samo kao njega".

Podijeli:

Tagovi:

Japan

vjenčanje

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

Scena

Iza kulisa "Zvezda Granda": Ovaj član žirija ima jedan neobičan ritual iza kamera

42 min

0
Мушкарац (47) починио самоубиство, полио се бензином и запалио

Srbija

Muškarac (47) počinio samoubistvo, polio se benzinom i zapalio

53 min

0
Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

Svijet

Šokantni detalji: Ovo je djevojčica (2) koja je umrla tokom posjete zubaru

57 min

0
Додик, Каран и Будимир посјетили зграду Полицијске станице у изградњи у Милићима

Republika Srpska

Dodik, Karan i Budimir posjetili zgradu Policijske stanice u izgradnji u Milićima

1 h

0

Više iz rubrike

Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

Svijet

Šokantni detalji: Ovo je djevojčica (2) koja je umrla tokom posjete zubaru

57 min

0
Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

Svijet

Kao da ima efekta: Merc najavio dodatni paket sankcija

1 h

0
Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима

Svijet

Zaharova: Ako NATO napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima

2 h

0
Путницу (80) заборавили на острву током крстарења: Дан касније пронађена мртва

Svijet

Putnicu (80) zaboravili na ostrvu tokom krstarenja: Dan kasnije pronađena mrtva

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

35

Za obnovu stambene zgrade u Vlasenici 350.000 KM

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner