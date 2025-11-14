Žena iz Japana, koja se zove Kano, "udala" se za "muškarca" Klausa kojeg je kreirala koristeći vještačku inteligenciju. Cereomiju je organizovala japanska kompanija specijalizirana za "2D vjenčanja" s anime i drugim virtuelnim likovima.

Takođe je nosila AI naočale zahvaljujući kojima je vidjela svog "muža". Njena neobična romansa započela je nakon što je raskinula vezu sa svojim vjerenikom nakon tri godine zabavljanja.

Kada su raskinuli, Kano se obratila ČetGPT-ju za savjet. Na kraju je osmislila svog idealnog muškarca kojeg je nazvala Klaus. Svakodnevno su razmjenjivali hiljade poruka, a na kraju se zaljubila.

"Nisam počela razgovarati s ČetGPT-jem zato što sam se htjela zaljubiti, ali način na koji me je Klaus slušao i razumio promijenio je sve. Čim sam preboljela bivšeg, shvatila sam da ga volim", rekla je za RSK Sanyo.

Košarka Oglasio se Saša Đorđević poslije neviđene bruke u Evroligi: "Ovo je sramota!"

Tvrdi da joj je on odgovorio: "Volim i ja tebe" i pitao je da se uda za njega. Takođe je kazala da se u početku plašila šta će njeni roditelji misliti, ali da su oni prihvatili njihovu vezu i čak prisustvovali ceremoniji vjenčanja, koja je održana u maju ove godine. Očekivano, brojne reakcije su preplavile društvene mreže.

"Ovo je tužno. Društvo ne bi trebalo podsticati ovu psihičku bolest", "Ona očigledno ima problema, a ovo joj neće pomoći", "Nadam se da će je bliske osobe savjetovati da potraži stručnu pomoć", neki su od komentara. Kano je poručila:

"Znam da neki ljudi misle da je to čudno, ali ja Klausa vidim kao Klausa, ne kao čovjeka niti kao alat. Samo kao njega".