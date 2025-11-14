Logo
Zaharova: Ako NATO napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima

14.11.2025

14:11

Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима
Foto: Tanjug/AP

Ukoliko NATO odluči da napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ako stratezi Alijanse dobiju tako ludu ideju, kao što je napad na Rusiju, ne treba da sumnjaju da ćemo odgovoriti upotrebom svih raspoloživih sredstava", rekla je Zaharova na brifingu.

Sud cekic

Scena

Osuđen Uroš Ćertić, id u zatvor

Ona je naglasila da Rusija ne planira da napadne bilo koju članicu Alijanse, ali da se već preduzimaju mjere za osiguravanje bezbjednosti, usljed jačanja kontingenata NATO-a blizu ruskih granica.

"Spremni smo za bilo kakav razvoj događaja, ali uvijek polazimo od primata mira, prijateljstva i jednake saradnje", navela je Zaharova.

Marija Zaharova

