Zaharova: Ako NATO napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima

14.11.2025
14:11
Komentari:0
Ukoliko NATO odluči da napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Ako stratezi Alijanse dobiju tako ludu ideju, kao što je napad na Rusiju, ne treba da sumnjaju da ćemo odgovoriti upotrebom svih raspoloživih sredstava", rekla je Zaharova na brifingu.
Scena
Osuđen Uroš Ćertić, id u zatvor
Ona je naglasila da Rusija ne planira da napadne bilo koju članicu Alijanse, ali da se već preduzimaju mjere za osiguravanje bezbjednosti, usljed jačanja kontingenata NATO-a blizu ruskih granica.
"Spremni smo za bilo kakav razvoj događaja, ali uvijek polazimo od primata mira, prijateljstva i jednake saradnje", navela je Zaharova.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Trenutno na programu