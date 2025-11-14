Zaharova: Ako NATO napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima

"Ako stratezi Alijanse dobiju tako ludu ideju, kao što je napad na Rusiju, ne treba da sumnjaju da ćemo odgovoriti upotrebom svih raspoloživih sredstava", rekla je Zaharova na brifingu.

Ona je naglasila da Rusija ne planira da napadne bilo koju članicu Alijanse, ali da se već preduzimaju mjere za osiguravanje bezbjednosti, usljed jačanja kontingenata NATO-a blizu ruskih granica.

"Spremni smo za bilo kakav razvoj događaja, ali uvijek polazimo od primata mira, prijateljstva i jednake saradnje", navela je Zaharova.