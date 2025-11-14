Logo
Helikopter se srušio u njivu, ima mrtvih

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

12:45

Хеликоптер
Foto: Pexels

Najmanje jedna osoba poginula je kada je jutros pao helikopter u Italiji, u okolini Kasalromana - opštine u provinciji Mantova.

Policiju je pozvao farmer u čiju njivu je letjelica pala.

nikola spiric

BiH

Špirić: Protivustavni pokušaji da Dom naroda postane predstavnički

Do sada je potvrđeno da je stradao pilot helikoptera, muškarac star 56 godina, koji je nakon pada odbačen nekoliko metara od mjesta udara.

Prema Lombardijskoj regionalnoj hitnoj službi (AREU), nesreća se dogodila oko 10 časova. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio između opština Kasalromano (Mantova) i Izola Dovareze (Kremona).

Seljak je policiji prijavio da je vidio helikopter kako pada u njegova polja. Prema prvim informacijama, ovo područje je u trenutku nesreće bilo prekriveno gustom maglom.

Do sada je potvrđeno da je jedina žrtva pilot star 56 godina, koji je nakon pada odbačen nekoliko metara od olupine. Kada su spasioci stigli, mogli su samo da potvrde njegovu smrt.

КК Црвена Звезда

Košarka

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

Trenutno nekoliko timova iz Vatrogasne službe Mantove radi na obezbjeđivanju područja i izvođenju tehničkih provjera. Uzrok nesreće još uvijek istražuju nadležne vlasti. U ovom trenutku nije poznato čiji je helikopter koji se srušio.

