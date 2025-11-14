Astronauti se konačno vratili na Zemlju: Poznato šta im je odložilo povratak

Kineska kapsula s astronautima Čen Dongom, Čen Džongruijem i Vang Đijeom uspješno je sletjela u Dongfeng u autonomnoj oblasti Unutrašnja Mongolija na sjeveru Kine.

Kapsula misije Šendžou-21 se odvojila od Svemirske stanice Tjangong (u prevodu Nebeska palata) u 11.14 po pekinškom vremenu, a u 14.49 Pekinški centar za kontrolu vazduhoplovstva izdao je komandu za povratak preko zemaljske stanice, prenijela je Sinhua.

Nakon odvajanja povratne kapsule od pogonske kapsule i aktiviranja kočionog motora, kapsula je bezbjedno sletjela u 16.40 časova. Svi astronauti su dobrog zdravstvenog stanja. Tokom misije proveli su 204 dana u orbiti, čime su postavili novi rekord za najduži boravak u orbiti među kineskim astronautima, saopštila je Kineska agencija za letjenje sa ljudskom posadom (CMSA).

Kako je ranije objavljeno, letjelica Šendžou-20 proglašena je nepodobnom za bezbjedan povratak astronauta i ostaće u orbiti radi nastavka eksperimenata, saopštila je CMSA.

Na prozoru povratne kapsule otkrivene su sitne pukotine, najverovatnije nastale zbog udara svemirskog otpada. Navedeno je kako će posada misije Šendžou-20 da se vrati na Zemlju svemirskom letjelicom Šendžou-21.

Povratak, prvobitno predviđen za 5. novembar, odložen je zbog sumnje na udare u letjelicu Šendžou-20.