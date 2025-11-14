Logo
NASA: Tri planete veličine Zemlje kruže oko dvije zvijezde

14.11.2025

11:10

Komentari:

0
НАСА: Три планете величине Земље круже око двије звијезде
Foto: Tanjug/AP/John Raoux

NASA svemirski teleskop "Tess" otkrio je tri planete veličine Zemlje koje kruže oko binarnog sistema TOI-2267, udaljenog oko 72 svjetlosne godine, saopštio je međunarodni istraživački tim.

Sistem se sastoji od "dva crvena patuljka", razdvojena rastojanjem osam puta većim od rastojanja između Zemlje i Sunca, prenijela je Ansa.

Prema naučnicima, dvije planete tranzitiraju oko jedne zvijezde, dok treća kruži oko druge, što TOI-2267 čini prvim poznatim binarnim sistemom u kome su planete zabilježene oko obje zvijezde.

Prva planeta završava orbitu za oko 3,5 dana, dok dvije preostale imaju orbitalne periode od 2,03 i 2,28 dana.

Međutim, druga planeta još nije potvrđena.

Otkriveni sistem je najkompaktniji i najhladniji binarni sistem sa planetama do sada poznat, navode naučnici.

Glavni autor studije Sebastijan Zuniga-Fernandez sa Univerziteta u Liježu u Belgiji ocijenio je da sistem predstavlja jedinstvenu laboratoriju za proučavanje formiranja i stabilnosti stjenovitih planeta.

Studija je objavljena u časopisu "Astronomija i astrofizika".

Tagovi:

NASA

planeta

