Logo
Large banner

Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

04.12.2025

22:53

Komentari:

0
Пун Мјесец
Foto: Frank Cone/Pexels

Pun Mjesec u decembru, poznat kao Hladni Mjesec, svoj vrhunac dostići će u četvrtak, 4. decembra 2025. godine u 23:14 po GMT-u, odnosno u noći sa četvrtka na petak po našem vremenu. Ipak, golim okom izgledaće potpuno okrugao i naredne noći, pa će prilike za uživanje u prizoru biti dvije večeri zaredom.

Naziv Hladni Mjesec potiče iz tradicije Mohavk Indijanaca i vezan je uz dolazak dugih, mračnih i hladnih zimskih noći koje obilježavaju kraj godine.

анели ахмић

Scena

Aneli Ahmić napušta Elitu nakon masovne tuče

Ovaj decembarski puni Mjesec je ujedno i treći od četiri uzastopna supermjeseca te drugi najveći u 2025. godini, odmah nakon novembra i tzv. Mjeseca dabra. Supermjesec nastaje kada se puni Mjesec poklopi s njegovim najbližim približavanjem Zemlji (perigej), pa na nebu izgleda i do 10 posto veći i sjajniji nego inače.

Posebnost Hladnog Mjeseca je i u tome što se penje najviše na nebu od svih punih Mjeseca tokom godine. Kako se približava zimski solsticij 21. decembra, Sunce danju stoji najniže, dok se Mjesec, koji je nasuprot Suncu, noću penje najviše iznad horizonta.

Zato će nad našim krajevima Hladni Mjesec ove zime biti posebno upadljiv – visok, bjelkast i vrlo sjajan, idealan i za gradsko posmatranje, čak i onima koji nemaju teleskop.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

Stručnjaci poručuju da ovu priliku ne bi trebalo propustiti, jer se isti ovakav “visoki” Hladni supermjesec ponavlja tek za oko 17 godina. Ako vam vrijeme posluži, dovoljno je da podignete pogled ka nebu i uživate u možda najimpresivnijem punom Mjesecu ove zime.

Podijeli:

Tag:

Supermjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

Savjeti

Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

2 h

0
Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Gradovi i opštine

Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

2 h

0
Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Hronika

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

3 h

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Svijet

Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

3 h

0

Više iz rubrike

Добро погледајте старе украсе за јелку: Неки данас вриједе и до 1.000 евра

Zanimljivosti

Dobro pogledajte stare ukrase za jelku: Neki danas vrijede i do 1.000 evra

3 h

0
Ове знакове очекује повишица или унапређење у децембру

Zanimljivosti

Ove znakove očekuje povišica ili unapređenje u decembru

6 h

0
Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

Zanimljivosti

Sutra stiže nebeski fenomen koji se dešava jednom u 15 godina: Ovim znakovima donosi novac

9 h

0
Ова 3 знака се осјећају као да су дотакли дно, али ускоро креће олакшање

Zanimljivosti

Ova 3 znaka se osjećaju kao da su dotakli dno, ali uskoro kreće olakšanje

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

25

Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci

22

58

Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život

22

53

Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

22

48

Aneli Ahmić napušta Elitu nakon masovne tuče

22

39

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner