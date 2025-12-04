Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

Pun Mjesec u decembru, poznat kao Hladni Mjesec, svoj vrhunac dostići će u četvrtak, 4. decembra 2025. godine u 23:14 po GMT-u, odnosno u noći sa četvrtka na petak po našem vremenu. Ipak, golim okom izgledaće potpuno okrugao i naredne noći, pa će prilike za uživanje u prizoru biti dvije večeri zaredom.

Naziv Hladni Mjesec potiče iz tradicije Mohavk Indijanaca i vezan je uz dolazak dugih, mračnih i hladnih zimskih noći koje obilježavaju kraj godine.

Ovaj decembarski puni Mjesec je ujedno i treći od četiri uzastopna supermjeseca te drugi najveći u 2025. godini, odmah nakon novembra i tzv. Mjeseca dabra. Supermjesec nastaje kada se puni Mjesec poklopi s njegovim najbližim približavanjem Zemlji (perigej), pa na nebu izgleda i do 10 posto veći i sjajniji nego inače.

Posebnost Hladnog Mjeseca je i u tome što se penje najviše na nebu od svih punih Mjeseca tokom godine. Kako se približava zimski solsticij 21. decembra, Sunce danju stoji najniže, dok se Mjesec, koji je nasuprot Suncu, noću penje najviše iznad horizonta.

Zato će nad našim krajevima Hladni Mjesec ove zime biti posebno upadljiv – visok, bjelkast i vrlo sjajan, idealan i za gradsko posmatranje, čak i onima koji nemaju teleskop.

Stručnjaci poručuju da ovu priliku ne bi trebalo propustiti, jer se isti ovakav “visoki” Hladni supermjesec ponavlja tek za oko 17 godina. Ako vam vrijeme posluži, dovoljno je da podignete pogled ka nebu i uživate u možda najimpresivnijem punom Mjesecu ove zime.