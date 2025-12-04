Logo
Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

Izvor:

ATV

04.12.2025

22:17

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса
Foto: Pixabay

Nakon tragedije, koja se dogodila u srijedu u Brčkom, potvrđen je identitet mladića čije je tijelo pronađeno u blizini napuštenog silosa bivše fabrike stočne hrane, saznaje portal Crna-Hronika.

Radi se o Emilu Hajdiću (20) iz Brčkog, koji je u srijedu prijavljen kao nestao.

Trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja, a dežurni tužilac je naložio obdukciju.

Tijelo nesrećnog mladića prebačeno je u mrtvačnicu i čeka se obdukcija.

Prema tvrdnjama portala Crna-Hronika, napušteni silos u Brčkom već dugo je mjesto povremenog okupljanja mladih, uprkos opasnosti i neadekvatnom stanju objekta.

Sahrana stradalog mladića će se obaviti u petak na gradskom groblju Meraje u Brčkom

tragedija

Brčko

