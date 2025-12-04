Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

Izvor:
ATV
04.12.2025
22:17
Nakon tragedije, koja se dogodila u srijedu u Brčkom, potvrđen je identitet mladića čije je tijelo pronađeno u blizini napuštenog silosa bivše fabrike stočne hrane, saznaje portal Crna-Hronika.
Radi se o Emilu Hajdiću (20) iz Brčkog, koji je u srijedu prijavljen kao nestao.
Trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja, a dežurni tužilac je naložio obdukciju.
Tijelo nesrećnog mladića prebačeno je u mrtvačnicu i čeka se obdukcija.
Prema tvrdnjama portala Crna-Hronika, napušteni silos u Brčkom već dugo je mjesto povremenog okupljanja mladih, uprkos opasnosti i neadekvatnom stanju objekta.
Sahrana stradalog mladića će se obaviti u petak na gradskom groblju Meraje u Brčkom
