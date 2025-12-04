Užas na željezničkoj stanici: Radnika obezbjeđenja udario voz, nije mu bilo spasa

Izvor:
Telegraf
04.12.2025
22:09
Komentari:0
Na željezničkoj stanici u Zemunu večeras je poginuo radnik obezbjeđenja nakon što ga je udario voz, nezvanično saznaje Telegraf.
Prema prvim informacijama sa lica mjesta, nesrećni muškarac je hodao pored pruge sa slušalicama u ušima i, zbog toga, nije čuo približavanje voza.
Košarka
Zenit slavio u Laktašima
Kako su prenijeli očevici, voz je dolazio velikom brzinom, oko 100 km/h, i udarac je bio koban.
Za sada nije poznat identitet nastradalog muškarca.
Ljubav i seks
44 min0
Svijet
53 min0
Hronika
46 min0
Košarka
58 min0
Najnovije
Najčitanije
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Trenutno na programu