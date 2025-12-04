Logo
Užas na željezničkoj stanici: Radnika obezbjeđenja udario voz, nije mu bilo spasa

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

22:09

Foto: Unsplash

Na željezničkoj stanici u Zemunu večeras je poginuo radnik obezbjeđenja nakon što ga je udario voz, nezvanično saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama sa lica mjesta, nesrećni muškarac je hodao pored pruge sa slušalicama u ušima i, zbog toga, nije čuo približavanje voza.

Kako su prenijeli očevici, voz je dolazio velikom brzinom, oko 100 km/h, i udarac je bio koban.

Za sada nije poznat identitet nastradalog muškarca.

(Telegraf.rs)

