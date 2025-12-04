Logo
Large banner

Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

22:17

Komentari:

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио
Foto: Instagram

U istrazi brutalnog ubistva influenserke Stefani P. (31) pojavili su se novi uznemirujući detalji. Njen bivši dečko, osumnjičeni Petar M., navodno ju je vidio u klubu na bečkom Opernringu samo nekoliko sati prije zločina.

Par je nekoliko dana prije toga konačno raskinuo dugogodišnju, turbulentnu vezu. Ipak, osumnjičeni i dalje negira da je u nedjelju ujutru, oko 7 časova, napao djevojku ispred njenog stana.

Воз

Hronika

Užas na željezničkoj stanici: Radnika obezbjeđenja udario voz, nije mu bilo spasa

I komšije i sama žrtva, neposredno prije napada, prijavili su misterioznu tamnu figuru u zgradi, zbog čega policija sada traga za dodatnim muškarcem koji bi mogao biti povezan sa slučajem.

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, Stefani P. je preminula usljed davljenja. Na tijelu su dokumentovane i teške povrede glave i lica, kao i ubodna rana na vratu, koja međutim, nije bila smrtonosna. Istražioci sumnjaju na hladno oružje koje još nije pronađeno.

Petar tvrdi da je Stefani "dobrovoljno" ušla u njegov stan i da se sve odigralo "veoma brzo".

Tijelo sakriveno u koferu i prevezeno preko granice

Jedina izvjesna činjenica u ovom trenutku jeste da je osumnjičeni nakon zločina sakrio tijelo svoje bivše djevojke u njen skupi, tirkizni kofer, koji je koristila na poslovnim putovanjima.

Игокеа - Зенит

Košarka

Zenit slavio u Laktašima

Fotografije sa prelaska granice pokazuju njegov crveni golf sa spuštenim sjedištem kako bi napravio prostor za kofer.

Tijelo je zatim odvezao u Trnič, do kuće žrtvine bake. Prema saznanjima Heute-a, osumnjičeni se poslije nekoliko sati vratio na mjesto gdje je ostavio tijelo, iskopao ga i premjestio na drugu lokaciju, što njegova advokatica Astrid Vagner opisuje kao ponašanje u stanju ekstremne nevolje i potpune iracionalnosti".

Poslije hapšenja u Sloveniji, Petar je tokom višesatnog ispitivanja otkrio policiji u Gracu tačnu lokaciju tijela u Majsperku.

prevara

Ljubav i seks

Privatni detektiv otkrio jednostavan trik da otkrijete partnera u prevari

Ukoliko bude osuđen, prijeti mu smrtna kazna.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

influenserka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа у Брчком

Hronika

Zastrašujuća nesreća u BiH: Dva auta udarila pješaka

46 min

0
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

Svijet

Ruski PVO oborio 30 dronova iznad Kurske oblasti

53 min

0
Игокеа - Зенит

Košarka

Nenad Dimitrijević za ATV: Partizan nikada nije zvao

58 min

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Kija Kockar ponovo napala Kaću Živković: Bravo, Stojke

1 h

0

Više iz rubrike

Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

Svijet

Ruski PVO oborio 30 dronova iznad Kurske oblasti

53 min

0
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

Svijet

Zelenskog bi mogli ubiti: Tvrdnje uzdrmale Kijev

1 h

0
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Svijet

Njemačka mijenja pravila: Moglo bi uticati na neke sa Balkana

1 h

0
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Svijet

Putin: Moskva insistira na ispunjenju obećanja Alijanse o neširenju na istok

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Aneli Ahmić napušta Elitu nakon masovne tuče

22

39

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

22

36

Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

22

25

Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

22

17

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner