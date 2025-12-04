Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

U istrazi brutalnog ubistva influenserke Stefani P. (31) pojavili su se novi uznemirujući detalji. Njen bivši dečko, osumnjičeni Petar M., navodno ju je vidio u klubu na bečkom Opernringu samo nekoliko sati prije zločina.

Par je nekoliko dana prije toga konačno raskinuo dugogodišnju, turbulentnu vezu. Ipak, osumnjičeni i dalje negira da je u nedjelju ujutru, oko 7 časova, napao djevojku ispred njenog stana.

I komšije i sama žrtva, neposredno prije napada, prijavili su misterioznu tamnu figuru u zgradi, zbog čega policija sada traga za dodatnim muškarcem koji bi mogao biti povezan sa slučajem.

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, Stefani P. je preminula usljed davljenja. Na tijelu su dokumentovane i teške povrede glave i lica, kao i ubodna rana na vratu, koja međutim, nije bila smrtonosna. Istražioci sumnjaju na hladno oružje koje još nije pronađeno.

Petar tvrdi da je Stefani "dobrovoljno" ušla u njegov stan i da se sve odigralo "veoma brzo".

Tijelo sakriveno u koferu i prevezeno preko granice

Jedina izvjesna činjenica u ovom trenutku jeste da je osumnjičeni nakon zločina sakrio tijelo svoje bivše djevojke u njen skupi, tirkizni kofer, koji je koristila na poslovnim putovanjima.

Fotografije sa prelaska granice pokazuju njegov crveni golf sa spuštenim sjedištem kako bi napravio prostor za kofer.

Tijelo je zatim odvezao u Trnič, do kuće žrtvine bake. Prema saznanjima Heute-a, osumnjičeni se poslije nekoliko sati vratio na mjesto gdje je ostavio tijelo, iskopao ga i premjestio na drugu lokaciju, što njegova advokatica Astrid Vagner opisuje kao ponašanje u stanju ekstremne nevolje i potpune iracionalnosti".

Poslije hapšenja u Sloveniji, Petar je tokom višesatnog ispitivanja otkrio policiji u Gracu tačnu lokaciju tijela u Majsperku.

Ukoliko bude osuđen, prijeti mu smrtna kazna.