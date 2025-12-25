Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

Liverpul će imati velikih problema u nastavku sezone usljed povrede Aleksandera Isaka, međutim, "Redsi" već rade na zamjeni.

Švedski napadač postigao je vodeći gol protiv Totenhema, ali se u tom trenutku ozbiljno povrijedio i doživio prelom. Zbog toga, Liverpul neće moći da računa na Šveđanina duže vremena, ali na "Enfildu" već rade na zamjeni.

Kako italijanski mediji prenose, zamjena za Isaka bi mogao da bude Dušan Vlahović.

Srpski reprezentativac već nekoliko prelaznih rokova glavna je tema u Torinu. Mnogo puta je povezivan sa odlaskom iz Juventusa, međutim, još se nije dogodilo. Ipak, za Vlahovića izgleda postoji interesovanje Liverpula koji je voljan da ponudi - samo 20 miliona evra.

Postoji problem. Povrijeđen je i Vlahović, pa ga Liverpul ne bi mogao imati od prvog momenta. Ostaje pitanje da li će se na "Enfildu" odlučiti za nekog igrača koji je odmah dostupan, s obzirom na to da "Redsi" imaju zgusnut raspored.

(Telegraf.rs)