Vlahović ponovo na meti napada

Ponovo je došlo do skandala na fudbalskim stadionima Italije, ovog puta u Firenci, gdje je utakmica između Fjorentine i Juventusa bila obilježena rasističkim povicima upućenim srpskom napadaču Dušanu Vlahoviću.

Incident se dogodio u 19. minutu utakmice, kada je sudija Danijele Doveri bio primoran da se izvinjava Vlahoviću i moli ga da ne napusti teren usled rasističkih skandiranja sa tribina.

Prije nego što je Vlahović pristao da nastavi meč, Doveri je morao da traži od četvrtog sudije, Marketija, da obavijesti tribine da prestanu sa uvredama.

Međutim, rasistički povici nisu prestajali, a sudija je morao da zatraži ponovnu opomenu. Prema italijanskom protokolu, utakmica se prekida tek nakon trećeg slučaja rasističkog ponašanja na tribinama, što znači da su uvrede još neko vrijeme bile prisutne tokom meča.

Na terenu, pogrdni, rasisitički povici poput "ti si Ciganin" odjekivali su iz pravca navijača Fjorentine.

Снијег, Кнежево

Republika Srpska

Dukić: Jedno biračko mjesto u Kneževu nedostupno zbog snijega

Jedan od igrača Fjorentine je otišao do tribina i pozvao najvatrenije navijače da prestanu s uvredama, podsećajući ih da će utakmica biti prekinuta ako se uvrede ne zaustave.

Rasizam na italijanskim stadionima nije novost. Prethodnih godina, slično iskustvo imao je i Sergej Milinković-Savić, dok su i drugi fudbaleri iz regiona doživjeli uvrede na osnovu nacionalnosti i etničke pripadnosti.

Ovo nije ni prvi put da se Vlahović suočava sa ovakvim uvredama, jer mu navijači Fjorentine, kluba u kojem se probio u svetski fudbal, nikada nisu oprostili prelazak u Juventus.

"Sramotno je da se ovakve stvari događaju. Rasizam na stadionima mora da prestane. Ovo nije samo problem fudbala, već i društva", izjavio je nakon utakmice Dušan Vlahović.

U utakmici koja je završena remijem 1:1, Juventus je došao do prednosti zahvaljujući golu Filipa Kostića u nadoknadi prvog poluvremena. Konačan rezultat postavio je Mandragora u 48. minutu, piše Sputnjik.

