Dukić: Jedno biračko mjesto u Kneževu nedostupno zbog snijega

Na području opštine Kneževo jutros je na vrijeme otvoreno 19 od 20 biračkih mjesta, a pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ima oko 8.848 birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Budimir Dukić.

"Do jednog biračkog mjesta pokušavaju da se probiju kroz snijeg. Ukoliko to mjesto bude otvoreno u 8.00 ili 9.00 časova, za toliko vremena će se produžiti glasanje, ako ga uopšte uspijemo otvoriti", rekao je Dukić.

Dukić je naveo da je na području ove opštine aktivan jedan mobilan tim, te da na četiri biračka mjesta u ovoj opštini nema struje.

Društvo U Srpskoj rođene 23 bebe

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 časova kada se biračka mjesta zatvaraju.