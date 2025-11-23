U Sloveniji danas referendum o potpomognutom samoubistvu

Izvor:
SRNA
23.11.2025
07:49
U Sloveniji se danas, 23. novembra, održava referendum o nedavnom usvojenom Zakonu o pomoći pri dobrovoljom okončanju života.
Slovenački parlament je u julu usvojio zakon sa 50 glasova za i 34 protiv, a troje zastupnika bilo je suzdržano.
Slovenija je postala prva istočnoevropska zemlja koja je legalizovala potpomognuto samoubistvo.
Prema usvojenom Zakonu, pacijenti u Sloveniji bi dobili pristup potpomognutom samoubistvu. Ukoliko se uvaži zahtjev pacijenta, on bi dobio supstancu kojom bi sam sebi okončao život.
Pacijenti će morati dva puta da izraze svoju namjeru prije podnošenja formalnog zahtjeva, a njihovu sposobnost donošenja odluke procijeniće i psihijatar.
Pravo neće moći biti korišteno u slučajevima neizdržive patnje koja je posljedica mentalne bolesti i za mlađe od 18 godina.
Ovo je drugi referendum. Prethodno je prošle godine 55 odsto birača podržalo pravo na potpomognuto samoubistvo.
Ubrzo se pojavila inicijativa za referendum o odbacivanju Zakona, koju je potpisalo više od 46.000 građana, prenose slovenački mediji.
