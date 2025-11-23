Logo

Otvoreno glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu

23.11.2025

U Ambasadi BiH u Beogradu jutros je otvoreno glasačko mjesto za glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Predsjednik Biračkog odbora Oliver Mićić rekao je Srni da je biračko mjesto u Ambasadi BiH otvoreno u 7.00 časova i glasanje protiče regularno.

Birački odbor će tokom dana objavljivati podatke o izlaznosti, a glasački listići neće biti brojani u Ambasadi, već će biti stavljeni u vreće, zapečaćeni i poslati u Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara.

Glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu biće otvoreno do 19.00 časova, a na biračkom spisku je 68 osoba sa pravom glasa.

Prijevremeni izbori 2025

