Vranješ: Važna nam je podrška Ruske Federacije

Ruska Federacija je i te kako dosljedna u primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma onako kako je napisan i usvojen prije 30 godina i ruska podrška je veoma važna, rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ je podsjetio da je Ruska Federacija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i istakao da je veoma važna njena podrška u primjeni tog sporazuma, kao što su važni i i susreti Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

On je naglasio da je kompletan državni vrh Rusije, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, potvrdili da i danas čvrsto stoje na onome što je potpisano u Dejtonu.

- To je važno i za Republiku Srpsku, ali i za BiH jer je taj sporazum uspostavio mir i politički sistem, te na bazi toga mi danas održavamno nekakav poredak koji je za nas jako važan. Važna nam je podrška Ruske Federacije - rekao je Vranješ novinarima na Mećavniku gdje prisustvuje Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma "RT.Dok: Vreme naših heroja".