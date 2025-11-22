Poznata kompanija u Srpskoj gradi objekat vrijedan 10 miliona

U Istočnom Sarajevu u toku je izgradnja velikog poslovnog objekta koji već privlači pažnju prolaznika.

Kako je potvrđeno za "BiznisInfo.ba", investitor je domaća kompanija Dukat d.o.o. Banjaluka, a objekt predstavlja njihov novi distributivni centar.

Objekat se gradi uz magistralni put prema Foči. Iz kompanije navode da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

Trenutno smo u fazi izvođenja građevinskih radova i spoljašnjeg uređenja, a završetak je planiran za mart naredne godine. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 10 miliona KM, rekli su za "BiznisInfo.ba".

Dukat d.o.o. posluje više od 20 godina na tržištu ovog dijela BiH i tokom tog perioda izgradio je snažnu poziciju zahvaljujući dobro poznatim brendovima iz vlastite proizvodnje, kao što su Pereks, Maks Klin, Helena, Bejbi Ker, Mio Mare i drugi.

Pored toga, kompanija je ovlašteni distributer brojnih renomiranih regionalnih brendova, uključujući Pionir, Polimark, Duel, Aleva, Perfeks, Karneks, Bonito, Mljekara Šabac, Biona, Alegro i mnoge druge.

Zbog sve veće potražnje kako za našim brendovima, tako i za brendovima koje zastupamo, pojavila se potreba za većim distributivnim kapacitetima. Zbog toga smo donijeli odluku o izgradnji ovog objekta, navode iz kompanije.

Novi distributivni centar imat će oko 7.000 metara kvadratnih i više od 10.000 paletnih mjesta, što će značajno unaprijediti logističke mogućnosti firme.

Po završetku projekta planirano je i otvaranje 20 novih radnih mjesta.

"Dugoročni planovi uključuju nastavak širenja distributivne mreže, ali i nove investicije u proširenje proizvodnih kapaciteta i razvoj postojećih asortimana", ističu iz Dukata.