Snijeg stvara probleme: Sudar dva vozila, policija na terenu

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Policija na terenu obavlja uviđaj.

Podsjećamo, danas su se popriječila na ovoj dionici puta popriječila tri dampera zbog čega je saobraćaj bio totalno obustavljen.

Jak snijeg koji tokom noći i jutra pada u Srpskoj otežava saobraćaj pa se vozači pozivaju na oprez.