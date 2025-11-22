Logo

Snijeg stvara probleme: Sudar dva vozila, policija na terenu

Izvor:

ATV

22.11.2025

16:16

Komentari:

0
Снијег ствара проблеме: Судар два возила, полиција на терену
Foto: ATV

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Policija na terenu obavlja uviđaj.

Podsjećamo, danas su se popriječila na ovoj dionici puta popriječila tri dampera zbog čega je saobraćaj bio totalno obustavljen.

snijeg rumunija

Region

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

Jak snijeg koji tokom noći i jutra pada u Srpskoj otežava saobraćaj pa se vozači pozivaju na oprez.

