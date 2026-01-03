Tijelo pronađeno na autobuskom stajalištu

Izvor:
Telegraf
03.01.2026
17:07
Komentari:0
Potresne scene zabilježene su danas oko 15 časova na Novom Beogradu, u Ulici antifašističke borbe, gdje je na autobuskom stajalištu zatečeno beživotno tijelo muškarca.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je čovjeku iznenada pozlilo i da se samo srušio na stajalištu.
Na lice mjesta su odmah stigle policijske ekipe koje obezbjeđuju područje i vrše uviđaj.
Hronika
Ovo je mladić koji je skočio sa 8. sprata nakon smrti djevojke
Tijelo je potom odvezeno sa autobuskog stajališta, piše "Telegraf".
Svijet
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Auto-moto
2 h0
Svijet
2 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu