Tijelo pronađeno na autobuskom stajalištu

Telegraf

03.01.2026

17:07

Potresne scene zabilježene su danas oko 15 časova na Novom Beogradu, u Ulici antifašističke borbe, gdje je na autobuskom stajalištu zatečeno beživotno tijelo muškarca.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je čovjeku iznenada pozlilo i da se samo srušio na stajalištu.

Na lice mjesta su odmah stigle policijske ekipe koje obezbjeđuju područje i vrše uviđaj.

Милош М.

Hronika

Ovo je mladić koji je skočio sa 8. sprata nakon smrti djevojke

Tijelo je potom odvezeno sa autobuskog stajališta, piše "Telegraf".

