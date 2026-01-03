Ovo je mladić koji je skočio sa 8. sprata nakon smrti djevojke

Mladić Miloš M. (30) izvršio je samoubistvo nakon dočeka Nove godine skokom sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici u Beogradu, nakon što je djevojka M. P. (28) sa kojom je bio u stanu prethodno preminula.

Prema dosadašnjim informacijama, djevojka i mladić bili su u stanu u Cvijićevoj ulici, koji se inače, navodno, iznajmljuje kao "stan na dan".

Sumnja se da su konzumirali narkotike i alkohol i da je navodno, tokom intimnog odnosa djevojka M. P. preminula, piše "Kurir".

Mladić Miloš M. pokušao je da joj pruži prvu pomoć, ali nažalost nije uspio.

Dozivao pomoć

"Vikao je po zgradi i dozivao pomoć. Nekim komšijama rekao je da se djevojka predozirala i da ne zna šta da radi. Pokušao je da joj pomogne, ali je ubrzo pozvao Hitnu pomoć koja je došla na adresu. Ljekari Hitne pomoći i pored svih napora i reanimacija nisu uspjeli da je spasu, samo su mogli da konstatuju smrt djevojke", podsjeća sagovornik i dodaje:

"Miloš M. je nakon saznanja da je M. P. umrla, stao je na terasu i ubrzo skočio. Skočio je sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici gdje su prethodno proveli nekoliko sati. Ljekari su odmah strčali niz hodnik, na dvorišnu stranu i nažalost, samo mogli da konstatuju smrt mladića".

Dežurni tužilac naložio je da se tijela pošalju na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt.

Kako je "Kurir" do sada pisao, djevojka M. P. je navodno, prostitutka i svoje eksplicitne fotografije kačila je "Onli Fens".