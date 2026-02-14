Logo
Tvrdio da je majku pronašao mrtvu: Isplivala jeziva istina

14.02.2026

21:18

Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Italiju je potresao zločin u mestu Piobesi Torinese, u provinciji Torino, gdje je 58-godišnji Marko Paventi priznao da je ubio majku Enriku Bardoti i potom zakopao njeno tijelo u šumi. Slučaj je otkriven nakon što je zabrinuta prijateljica prijavila njen nestanak, jer joj se žena više od mjesec dana nije javljala.

Prema navodima italijanskih medija, sin je nakon višesatnog ispitivanja pred policijom i tužilaštvom priznao zločin i pokazao mesto gdje je sakrio tijelo u šumskom području oko deset kilometara od Torina.

Alarm podigla prijateljica

Kako prenose istražni izvori, upravo je prijateljica žrtve posumnjala da se nešto ozbiljno dogodilo. Prije nekoliko dana obratila se stanici Karabinjera u Karinjanu i prijavila nestanak. Prije toga niko iz porodice nije alarmirao policiju.

Sin je ubrzo lociran, a tokom ispitivanja prvo je tvrdio da je majku pronašao mrtvu i da ju je sahranio bez prijave smrti jer je živio isključivo od njene penzije. Međutim, potom je priznao ubistvo.

џефри епстајн епстин

Svijet

Ko je imao najviše kontakta sa Epstinom

Prema saopštenju tužilaštva, zločin se dogodio sredinom januara u Piobesi Torinese, a tijelo je zakopano u šumi u blizini kuće u kojoj su zajedno živjeli.

Motiv pod istragom, slijedi obdukcija

Istražitelji sada utvrđuju da li je finansijska zavisnost od majčine penzije bila motiv ubistva ili su u pitanju porodični sukobi i drugi razlozi. U narednim danima biće obavljena obdukcija kako bi se precizno utvrdio uzrok smrti.

Slučaj je šokirao lokalnu zajednicu, a istraga se nastavlja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog teškog porodičnog zločina, prenosi Blic.

