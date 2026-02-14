Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je Evropa odlučila da zarati sa Rusijom do 2030. godine i da su pripreme već u toku u pojedinim evropskim zemljama.

"Ne da to želi, da bi mogla ili da planira - odlučila je", rekao je Orban i dodao da se pripreme za rat sprovode širom kontinenta, osim u Mađarskoj.

On je dodao da devet /evropskih/ zemalja već ima obaveznu vojnu službu i da u pojedinim državama ona obuhvata i žene.

"Stanovništvu se šalju uputstva šta da se radi u slučaju rata. Vojni rashodi su naglo porasli. Potpisani su sporazumi o slanju trupa u Ukrajinu", rekao je mađarski premijer.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa NATO savezom na ravnopravnoj osnovi, pod uslovom da Zapad odustane od kursa militarizacije kontinenta.