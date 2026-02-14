Logo
Large banner

Orban: Evropa odlučila da zarati sa Rusijom do 2030. godine

14.02.2026

18:26

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je Evropa odlučila da zarati sa Rusijom do 2030. godine i da su pripreme već u toku u pojedinim evropskim zemljama.

"Ne da to želi, da bi mogla ili da planira - odlučila je", rekao je Orban i dodao da se pripreme za rat sprovode širom kontinenta, osim u Mađarskoj.

On je dodao da devet /evropskih/ zemalja već ima obaveznu vojnu službu i da u pojedinim državama ona obuhvata i žene.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ukrajina neće postati članica EU

"Stanovništvu se šalju uputstva šta da se radi u slučaju rata. Vojni rashodi su naglo porasli. Potpisani su sporazumi o slanju trupa u Ukrajinu", rekao je mađarski premijer.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa NATO savezom na ravnopravnoj osnovi, pod uslovom da Zapad odustane od kursa militarizacije kontinenta.

Podijeli:

Tag :

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ

Svijet

Orban: Ukrajina neće postati članica EU

4 h

0
Путник их "почастио" бомбонама, стјуардесе завршиле у болници

Svijet

Putnik ih "počastio" bombonama, stjuardese završile u bolnici

4 h

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni: Italija u Odboru za mir kao zemlja posmatrač

4 h

0
Орбан открио шта Мађарска никада неће дозволити

Svijet

Orban otkrio šta Mađarska nikada neće dozvoliti

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

53

Nema više gledanja kroz prste: Jedna greška na granici može skupo da vas košta

20

44

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

20

40

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

20

23

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner