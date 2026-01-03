''Oglasio se'' Nikolas Maduro: Nametanje kolonijalnog rata

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro osudio je danas, u izjavi koja je emitovana na venecuelanskoj državnoj televiziji i radiju, "ozbiljnu vojnu agresiju" Sjedinjenih Američkih Država protiv te zemlje.

Maduro, koji je prema tvrdnjama predsjednika SAD Donalda Trampa, danas zajedno sa njegovom suprugom uhapšen i odveden iz Venecule, optužio je u izjavi emitovanoj na državnim medijima, američke snage da izvode napade na civilne i vojne objekte u Karakasu, kao i u obližnjim državama Miranda, Aragua i La Gvaira.

Maduro je naveo da to predstavlja flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, i da takva operacija ugrožava mir i stabilnost širom Latinske Amerike i Kariba, prenosi "Majami herald".

"Ovo je napad na suverenitet Venecuele. To je pokušaj nametanja kolonijalnog rata i prisiljavanja na političke promjene nasiljem", rekao je Maduro za državne medije, okružen visokim vojnim i vladinim zvaničnicima.

"Hoće naše resurse"

Vlada Venecuele je napad predstavila kao dio šireg napora SAD da zauzmu strateške resurse Venecuele, posebno njene ogromne rezerve nafte i minerala, navodeći da u tome "neće uspjeti".

Kao dio odgovora na američki napad, Maduro je potpisao dekret kojim se proglašava nacionalno stanje "spoljnih poremećaja", što je ustavni mehanizam koji izvršnoj vlasti daje široka ovlašćenja tokom vanrednih situacija.

Vlasti su saopštile da ta mjera ima za cilj zaštitu stanovništva, garantovanje funkcionisanja državnih institucija i aktiviranje odbrambenih operacija širom zemlje.

Glasne eksplozije, praćene zvucima koji podsjećaju na prelete aviona, čule su se u Karakasu jutros oko dva sata po lokalnom vremenu, a venecuelanska vlada je naredila hitno raspoređivanje Komande za sveobuhvatnu odbranu nacije, zajedno sa regionalnim odbrambenim entitetima u svim državama i opštinama.

Zvaničnici su rekli da oružane snage djeluju u koordinaciji sa policijskim jedinicama i civilnim organizacijama lojalnim vladajućoj stranci, kako bi održale bezbjednost i odgovorile na sve dalje prijetnje.

Državna televizija je emitovala snimke vojnika koji se raspoređuju na stratešku infrastrukturu, pojačanih kontrolnih punktova i sastanaka zvaničnika na hitnim sjednicama.

Škole i neke vladine kancelarije su zatvorene u nekoliko regiona iz predostrožnosti, a Venecuela je najavila da će podnijeti formalne žalbe Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru UN, Zajednici latinoameričkih i karipskih država i Pokretu nesvrstanih, tražeći međunarodnu osudu protiv SAD.

Pozivajući se na Član 51 Povelje UN, koji priznaje pravo na samoodbranu, vlada je saopštila da Venecuela zadržava pravo da odgovori kako bi zaštitila svoj suverenitet i teritorijalni integritet, bez preciziranja kakav bi oblik takav odgovor mogao imati.

U saopštenju su takođe pozvane vlade, politički pokreti i društvene organizacije širom Latinske Amerike i Kariba da se mobilišu u znak solidarnosti sa Venecuelom, predstavljajući navodni napad kao prijetnju ne samo zemlji već i regionalnoj nezavisnosti.

Prema venecuelanskoj vladi, napadi su se dogodili u državama Karakas, Miranda, Aragua i La Guaira, a ciljevi su navodno uključivali vojne objekte, a građani su prijavili avione koji preleću iznad Karakasa i nestanke struje u raznim dijelovima grada.

Američke snage od septembra prošle godine izvode udare na plovila za koja tvrde da dolaze iz Venecuele i da prevoze narkotike, a predsjednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je ranije Vašington da želi da izvede promjenu vlade u Venecueli i dobije pristup njenim ogromnim rezervama nafte kroz višemjesečnu kampanju pritiska koja je počela masovnim raspoređivanjem vojske u Karipskom moru u avgustu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da je Maduro sa suprugom Silijom Flores uhapšen i odveden iz Venecuele tokom američkog napada, a američki državni tužilac Pam Bondi je rekla da će se Maduro i njegova supruga suočiti sa krivičnim optužbama po optužnici koja je podignuta u Njujorku.