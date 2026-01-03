Ima li državljana BiH u Venecueli?

Prema dostupnim informacijama i podacima iz diplomatskih izvora, u Venecueli nema značajne zajednice niti registrovane grupe državljana Bosne i Hercegovine koji tamo stalno žive.

BiH nema ambasadu u Venecueli, niti Venecuela ima svoju ambasadu u BiH. Statistike i zvanični popisi, poput onih o bh. dijaspori, ne spominju ovu južnoameričku državu kao destinaciju s primjetnim pa ni bilo kakvih brojem bh. državljana.

Iako je teoretski moguć boravak pojedinaca, na primjer zbog turizma ili specifičnih poslovnih ugovora, ne postoje dokazi o postojanju bilo kakve organizovane ili veće grupe ljudi iz BiH na tom području.

Hrvatska i Srbija

Situacija je drugačija kada su u pitanju susjedne zemlje. Tako u Venecueli postoji mala hrvatska zajednica koja broji oko 5.000 osoba hrvatskog porijekla.

S druge strane, od svih zemalja iz ovog dijela svijeta (prostor bivše Jugoslavije), Srbija je jedina koja ima fizičku ambasadu u Venecueli.

Svijet Nikolasu Maduru prijeti jeziva kazna u Americi

Prema podacima dostupnim na internetu, ambasada Srbije u Karakasu, kojom upravlja ambasadorka Katarina Andrić, predstavlja jedino stalno diplomatsko predstavništvo iz našeg regiona na toj teritoriji.

Zanimljivo, ove dvije zemlje imaju i međusobni bezvizni režim.

Zbog nepostojanja sopstvenog predstavništva, građani BiH koji se eventualno nađu u Venecueli najčešće su upućeni na diplomatske kanale u susjednim državama ili na saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova BiH.

Vojna intervencija

Podsjetimo, Venecuela je jutros postala poprište jedne od najdirektnijih vojnih intervencija u modernoj istoriji.

Prema potvrđenim informacijama, elitne američke jedinice (Delta Force) izvele su munjevitu operaciju u Karakasu. Predsjednik SAD Donald Tramp zvanično je objavio da je venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro zarobljen zajedno sa suprugom i uklonjen iz zemlje.

Glavni grad su potresle snažne eksplozije, dio grada je ostao bez struje, a venecuelanska vlada je proglasila vanredno stanje, opisujući događaje kao „brutalnu vojnu agresiju“.