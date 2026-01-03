Ima li državljana BiH u Venecueli?

03.01.2026
15:59
Komentari:0
Prema dostupnim informacijama i podacima iz diplomatskih izvora, u Venecueli nema značajne zajednice niti registrovane grupe državljana Bosne i Hercegovine koji tamo stalno žive.
BiH nema ambasadu u Venecueli, niti Venecuela ima svoju ambasadu u BiH. Statistike i zvanični popisi, poput onih o bh. dijaspori, ne spominju ovu južnoameričku državu kao destinaciju s primjetnim pa ni bilo kakvih brojem bh. državljana.
Iako je teoretski moguć boravak pojedinaca, na primjer zbog turizma ili specifičnih poslovnih ugovora, ne postoje dokazi o postojanju bilo kakve organizovane ili veće grupe ljudi iz BiH na tom području.
Situacija je drugačija kada su u pitanju susjedne zemlje. Tako u Venecueli postoji mala hrvatska zajednica koja broji oko 5.000 osoba hrvatskog porijekla.
S druge strane, od svih zemalja iz ovog dijela svijeta (prostor bivše Jugoslavije), Srbija je jedina koja ima fizičku ambasadu u Venecueli.
Prema podacima dostupnim na internetu, ambasada Srbije u Karakasu, kojom upravlja ambasadorka Katarina Andrić, predstavlja jedino stalno diplomatsko predstavništvo iz našeg regiona na toj teritoriji.
Zanimljivo, ove dvije zemlje imaju i međusobni bezvizni režim.
Zbog nepostojanja sopstvenog predstavništva, građani BiH koji se eventualno nađu u Venecueli najčešće su upućeni na diplomatske kanale u susjednim državama ili na saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova BiH.
Podsjetimo, Venecuela je jutros postala poprište jedne od najdirektnijih vojnih intervencija u modernoj istoriji.
Prema potvrđenim informacijama, elitne američke jedinice (Delta Force) izvele su munjevitu operaciju u Karakasu. Predsjednik SAD Donald Tramp zvanično je objavio da je venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro zarobljen zajedno sa suprugom i uklonjen iz zemlje.
Glavni grad su potresle snažne eksplozije, dio grada je ostao bez struje, a venecuelanska vlada je proglasila vanredno stanje, opisujući događaje kao „brutalnu vojnu agresiju“.
