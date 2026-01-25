Logo
Large banner

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

Izvor:

Agencije

25.01.2026

19:45

Komentari:

0
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Utakmica između Denvera i Memfisa u Memfisu je odložena zbog vremenskih uslova, javljaju tamošnji mediji.

Meč koji je bio najavljen za nedjelju od 21.30 neće se održati, a ovo bi mogao biti dobar znak u MVP trku u kojoj srpski centar učestvuje.

Nikola Jokić doživio je povredu u meču protiv Majamija i od 30. decembra nije ulazio na teren. S obzirom na to da je Denver od tada odigrao 14 mečeva, a igrač koji želi da učestvuje u trci za najkorisnije igrača smije da propusti svega 17 utakmica.

Prema tome, najbolji NBA igrač mogao bi da ostane u trci jer je njegov povratak moguć već krajem januara.

Plan prije povratka na teren bio je da Jokić propusti minimum 16 mečeva, ali otkazana utakmica mogla bi mu dati "lufta".

Denver do kraja januara na programu ima još tri utakmice - protiv Detroita, Bruklina i Los Anđeles Klipersa.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

MVP

NBA

Jokić MVP nagrada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амбер Херд "изгубила способност говора"

Scena

Amber Herd "izgubila sposobnost govora"

1 h

0
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Svijet

SAD na ivici katastrofe: Dvije osobe umrle, 800.000 ljudi bez struje

1 h

1
Снијег

Svijet

Zbog obilnog snijega i kiša poginulo više od 60 ljudi

1 d

0
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Svijet

Stiže smrtonosna oluja! Proglašeno vanredno stanje, prodavnice opustošene, nižu se upozorenja

1 d

0

Više iz rubrike

Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Košarka

Saša Vezenkov se potukao na utakmici, protivnik ga s leđa gurnuo u konstrukciju koša!

6 h

0
Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

Košarka

Snimak sve rastužio: Greg Popovič se pojavio u javnosti prvi put nakon moždanog udara

7 h

0
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Košarka

Penjaroja: Očekuje nas težak meč protiv Igokee

1 d

0
Нови велики проблем у Партизану: Тешка повреда Вање Маринковића

Košarka

Novi veliki problem u Partizanu: Teška povreda Vanje Marinkovića

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

19

39

Podaci Poreske: Najveća isplaćena mjesečna plata gotovo 300.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner