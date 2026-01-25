Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

Meč koji je bio najavljen za nedjelju od 21.30 neće se održati, a ovo bi mogao biti dobar znak u MVP trku u kojoj srpski centar učestvuje.

Nikola Jokić doživio je povredu u meču protiv Majamija i od 30. decembra nije ulazio na teren. S obzirom na to da je Denver od tada odigrao 14 mečeva, a igrač koji želi da učestvuje u trci za najkorisnije igrača smije da propusti svega 17 utakmica.

Prema tome, najbolji NBA igrač mogao bi da ostane u trci jer je njegov povratak moguć već krajem januara.

Plan prije povratka na teren bio je da Jokić propusti minimum 16 mečeva, ali otkazana utakmica mogla bi mu dati "lufta".

Denver do kraja januara na programu ima još tri utakmice - protiv Detroita, Bruklina i Los Anđeles Klipersa.