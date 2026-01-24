Penjaroja: Očekuje nas težak meč protiv Igokee

Partizan u nedjelju od 18 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuje Igokeu u meču 16 kola Grupe A ABA lige.

Prvobitno, meč je trebao da se igra od 19 i 30, ali je sa željom da navijačima omogući praćenje finala Evropskog prvenstva u vaterpolu, gdje će se tim Srbije u Beogradskoj areni boriti za zlato, KK Partizan predložio promjenu, što je naišlo na odobrenje i rivala i nosioca TV prava, kao i same ABA lige.

U prethodnom međusobnom duelu, prije devet dana u Laktašima, Partizan je savladao Igokeu rezultatom 103:81. Partizan ima skor 12-1, a Igokea 7-6.

"Očekuje nas težak meč, poslije dvije zahtjevne utakmice u Evroligi. Imamo problema sa povredama, a moramo da razmišljamo o minutaži igrača u ovom ritmu. Ne smije da nas zavara prethodni duel iz Laktaša i ubjedljiva pobjeda, moraćemo da odigramo dobru utakmicu, da budemo aktivni na skoku i u odbrani ukoliko mislimo da i sutra dođemo do trijumfa", rekao je Penjaroja.

Arijan Lakić ističe da ekipa mora da bude maksimalno koncentrisana.

"Nemamo mnogo vremena pred nama za oporavak poslije duplog kola i pripremu nove utakmice protiv Igokee. Sigurno je psihički lakše poslije pobjede, nego poslije poraza, ali ništa ne smije da nas zavara. Možemo do pobjede samo uz maksimalno zalaganje i koncentrisanu igru tokom svih 40 minuta", istakao je Lakić.

Iz Partizana su saopštili i da će uslijed manjeg kapaciteta dvorane "Aleksandar Nikolić" u odnosu na Beogradsku arenu, ulaz na utakmicu će biti omogućen samo vlasnicima sezonskih ulaznica, a prodaje dnevnih ulaznica neće biti.