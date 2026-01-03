Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

Dok cijene nekretnina u velikim evropskim gradovima postaju neizdržive, pojedine države i opštine krenule su u potpuno suprotnom smjeru.

Kako bi spasili prazne ulice, zatvorene škole i kuće koje propadaju, evropski regioni nude nevjerovatne podsticaje za doseljavanje – od direktnih gotovinskih subvencija do nekretnina za simboličan iznos od jednog evra.

Irska: 70.000 evra za spas napuštenih kuća

Najatraktivnija ponuda trenutno dolazi iz Irske. U okviru politike „Naša živa ostrva“, irska vlada nastoji da oživi zajednice na 30 ostrva koja nisu mostovima povezana sa kopnom.

U sklopu ovog projekta nudi se do 70.000 evra bespovratnih sredstava za obnovu napuštenih ili zapuštenih nekretnina.

Koji su uslovi?

Nekretnina mora biti izgrađena prije 2007. godine.

Mora biti prazna najmanje dvije godine.

Sredstva se koriste za građevinske radove, izolaciju i strukturna poboljšanja.

Ključna pogodnost: Za razliku od nekih drugih programa, irski model omogućava da nekretnina nakon obnove služi kao stalni dom, ali i kao objekat za najam. To praktično znači da vlasnici nakon dobijanja novca i završetka obnove ne moraju nužno provoditi cijelu godinu na ostrvu, već nekretninu mogu koristiti kao investiciju.

Italija: Toskana i Sardinija kao novi dom

Ukoliko preferirate jug, italijanska mjesta nude drugačije modele podrške:

Radicondoli (Toskana): Ovaj srednjovjekovni gradić izdvojio je 400.000 evra za privlačenje novih stanovnika koji se usele početkom 2026. godine. Opština pokriva polovinu stanarine tokom prve dvije godine, a nudi i subvencije za kupovinu kuća koje, za razliku od onih „za 1 evro“, ne zahtijevaju hitnu i skupu totalnu rekonstrukciju.

Sardinija: Vlasti ovog ostrva dod‌jeljuju do 15.000 evra za kupovinu ili obnovu kuće u mjestima sa manje od 3.000 stanovnika. Uz to, nude i mjesečne naknade za d‌jecu (600 evra za prvo, 400 za svako sljedeće) do njihove pete godine života.

Španija: Prilike za preduzetnike

Španija se fokusira na oživljavanje sela kroz biznis:

Holapueblo: Program namijenjen preduzetnicima. Organizacija pronalazi opštine koje nude povoljno stanovanje i komunalne usluge onima koji su spremni da pokrenu sopstveni posao u maloj zajednici.

Volver al Pueblo: Platforma koja služi kao „karta resursa“ gd‌je zainteresovani mogu pronaći jeftine kuće i konkretne prilike za zapošljavanje u ruralnim pred‌jelima.

Škotska: Rendžer na pustom ostrvu

Za one koji traže privremenu promjenu i avanturu, Škotski fond za divlje životinje traži rendžera za ostrvo Handi. Uz besplatan smještaj u kolibi, plata iznosi oko 5.000 evra mjesečno. Zadatak je praćenje populacije ptica u rezervatu tokom šest mjeseci, uz potpunu izolaciju od urbanog života, prenosi Dnevno.