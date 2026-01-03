Logo
Venecuela traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

03.01.2026

13:27

Венецуела тражи хитну сједницу Савјета безбједности УН
Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Venecuela je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN nakon američkog vojnog udara.

"Kao odgovor na kriminalnu agresiju Sjedinjenih Država protiv naše domovine, formalno smo zatražili hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti", naveo je ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil na "Telegramu".

On je na društvenoj mreži objavio zahtjev za hitnom sjednicom koji je podnio ambasador Venecuele pri UN Samjuel Monkada.

Iz državne naftne kompanije Venecuele saopšteno je da je luka La Gvaira pretrpjela velika oštećenja tokom američkih napada.

Николас Мандуро

Svijet

Prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura

