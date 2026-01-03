Venecuela traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

03.01.2026
13:27
Komentari:0
Venecuela je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN nakon američkog vojnog udara.
"Kao odgovor na kriminalnu agresiju Sjedinjenih Država protiv naše domovine, formalno smo zatražili hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti", naveo je ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil na "Telegramu".
On je na društvenoj mreži objavio zahtjev za hitnom sjednicom koji je podnio ambasador Venecuele pri UN Samjuel Monkada.
Iz državne naftne kompanije Venecuele saopšteno je da je luka La Gvaira pretrpjela velika oštećenja tokom američkih napada.
Svijet
Prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Trenutno na programu