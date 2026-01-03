Oglasila se Rusija o napadu na Venecuelu

Izvor:
Američka vojna agresija na Venecuelu je duboko zabrinjavajuća i za svaku osudu, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
"Rusija podržava poziv na hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN nakon američkog napada na Venecuelu", navodi se u saopštenju.
U saopštenju se ističe da Rusija potvrđuje solidarnost sa narodom Venecuele.
"Latinska Amerika mora ostati zona mira", navodi se u saopštenju.
U saopštenju se ističe da ruska Ambasada u Karakasu funkcioniše normalno imajući u vidu aktuelnu situaciju, prenosi Srna.
