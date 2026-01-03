Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

Ambasador BiH u Švajcarskoj Boro Bronza izjavio je Srni da je u požaru u poznatom skijalištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći povrijeđen i jedan državljanin BiH.

Bronza je rekao da je u toku velika policijska istraga o uzrocima nesreće i da je o aspektima odgovornosti i krivice rano govoriti.

"Švajcarske savezne institucije i institucije Kantona Vale još ne daju nikakve informacije o identitetu povrijeđenih osoba", rekao je Bronza i dodao da je saopšteno da je među do sada 113 identifikovanih povrijeđenih lica i jedan državljanin BiH.

On je naveo da identitet povrijeđenog nije poznat i izrazio uvjerenje da će narednih dana biti više informacija.

"U cijeloj zemlji je tuga zbog nezapamćene tragedije. Iz pijeteta prema mnogobrojnim izgubljenim mladim životima otkazane su mnoge svečanosti povodom novogodišnjih praznika, poput tradicionalnog prvojanuarskog vatrometa u Lucernu", rekao je Bronza.

On je istakao da je situacija posebno kompleksna u Kantonu Vale, gdje su bolnice preopterećene i da će danas mnogi povrijeđeni biti prevezeni u bolnice u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj i drugim državama.

Bronza je rekao da će se danas sastati sa ambasadorom Švajcarske u BiH Gabrijelom Derigetijem.

Prema procjenama švajcarskih zvaničnika, u eksploziji i požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana poginulo je 47 ljudi, a povrijeđeno 119.