Rizik od sajber napada sve veći

Izvor:

Tanjug

03.01.2026

10:09

Ризик од сајбер напада све већи

Skoro milijardu Android telefona širom svijeta izloženo je povećanom riziku od sajber napada jer više ne mogu da dobijaju bezbjednosna ažuriranja.

Prema podacima analitičke kompanije “StatCounter”, više od 30 odsto korisnika Androida i dalje koristi uređaje sa verzijom Android 13 ili starijom, prenosi BFM.

Iako Google i dalje obezbjeđuje bezbjednosna ažuriranja za Android 13, podrška za starije verzije je obustavljena – Android 12 je, na primjer, ostao bez bezbjednosnih ažuriranja u aprilu prošle godine.

Stručnjaci upozoravaju da telefoni koji više ne dobijaju ažuriranja postaju “laka meta za hakere”, jer ne sadrže ažuriranja za poznate bezbjednosne propuste.

Najnovije bezbjednosno ažuriranje za Android, prema dostupnim podacima, ispravlja više od 100 slabosti, što ukazuje na razmjere potencijalnih prijetnji.

илу-хеликоптер-01092025

Svijet

U padu helikoptera poginula četiri člana porodice

Iako duže korišćenje uređaja ima finansijske i ekološke prednosti, stariji telefoni predstavljaju veći rizik po lične podatke, uključujući lozinke i osjetljive informacije.

Izvještaj kompanije “Zimperium” navodi da više od polovine pametnih telefona u upotrebi – kako Android, tako i iOS, radi na zastarjelim verzijama operativnog sistema i samim tim je podložno sajber napadima.

Proizvođači su posljednjih godina produžili period softverske podrške, pa tako Google i Samsung nude do sedam godina velikih i bezbjednosnih ažuriranja, dok Apple i dalje obezbjeđuje bezbjednosna ažuriranja za modele poput iPhone XS, XS Max i XR, predstavljene 2018. godine, iako ne objavljuje zvanične rokove pružanja podrške.

Stručnjaci savjetuju korisnicima da razmotre mogućnost zamjene uređaja ukoliko njihov telefon više ne prima bezbjednosna ažuriranja, čak i ako i dalje funkcioniše bez vidljivih problema.

sajber napadi

