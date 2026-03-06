Spavanje iza rešetaka: Novi trend luksuznih hotela osvaja svijet

Hotel sa 212 soba dio je brenda hab by Premier In, koji danas ima gotovo 20 lokacija u Londonu i Edinburgu. Sačuvana je viktorijanska fasada iz 1870-ih i originalni detalji, a gosti mogu birati između heritage soba i modernih kompaktnih soba u novom krilu. Ovaj hotel je samo jedan od primjera šireg trenda u hotelijerstvu transformacije bivših zatvora, sudova i policijskih stanica u luksuzne i dizajnerske hotele

Fascinacija boravkom "iza rešetaka"

Prvobitne strukture zatvora i policijskih stanica često se lako prilagođavaju hotelima zbog svoje strukture i rasporeda prostorija. Osim toga, postoji posebna privlačnost boravka u prostoru koji je nekada držao kriminalce. Mnogi zatvori i policijske stanice imaju bogatu istoriju, od poznatih zatvorenika do spektakularnih bjekstva. Neki hoteli dodatno obogaćuju iskustvo muzejima, turama i suvenirnicama.

Poznati primjeri širom svijeta

Nekadašnji zatvor Čarls Strit Džejl, otvoren 1851, poznat po zatvorenicima kao što su gradonačelnik Boston Džejms Majkl Kurl i aktivista za ljudska prava Malkolm Iks. Zatvor je zatvoren 1990. a 2007. pretvoren u luksuzni Liberti Hotel, kao dio Mriot Luksžuri Kolekšon. Atrijum i centralni hol su zadržani, sve bivše ćelije su dostupne, tu je i restoran CLINK a bar Alibi smješten je u nekadašnjoj “ćeliji za pijance”.

NoMad London je luksuzni hotel smješten u nekadašnjoj policijskoj stanici Bav Strit Magistrejts Kort end Polis Stejšon, zatvorenoj 2006. Gosti imaju besplatan ulaz u Bav Strit Polis Muzeum, dok restoran Sajd Hastl zauzima prostor bivše policijske stanice.

Nekadašnji Helsinki Kaunti Prizon je otvoren 1837. i imao je poznate zatvorenike poput Marte Koskinen (Marta Koskinen). Zatvor je zatvoren 2002., a renoviran i pretvoren u 2007. u Hom Hotel Katajanoka, i od 2024. u vlasništvu Skandik hotel grupe.

Oksford zamak je bio zatvor još u 17. vijeku, a 1996. je zatvoren i pretvoren u Malmaison Oksford hotel. Sve sobe nalaze se u bivšim zatvorskim ćelijama, sa sačuvanim teškim gvozdenim vratima i rešetkama. Posjetioci mogu obići zatvor kroz atrakciju Oksford Kestl & Prizon i učestvovati u interaktivnoj Džejlbrejk Eskejp Rum igri.

Four Seasons Hotel Istanbul Sultanahmet je smejšten u Sultanahmet zatvoru koji je otvoren 1919., prvenstveno za intelektualce i disidente. Hotel je otvoren 1996., sa očuvanim dijelovima kao što su stražarske kule i centralni dvorišni prostor. Renoviran je 2022. i nudi 65 soba.

Bodmin Kornvol zatvor je otvoren 1779. godine a zatvoren 1927., da bi nakon višedecenijskog korišćenja postao Bodmin Džejl Hotel 2021. Svaka soba je nastala spajanjem tri originalne ćelije, dok je restoran smješten u bivšoj kapeli.

Het Aresthuis je zatvor u Holandiji otvoren 1863., zatvoren 2007. i preuređen u hotel 2011. Sobe kombinuju tri od 108 originalnih ćelija, a četiri suitea nose imena: Džejler, Lojer, Direktor i Džadž. Originalne metalne konstrukcije i vrata su sačuvani.

Hošinoja Nara je nekadašnji zatvor iz Meiji perioda (1908–2017), pretvoren u butik hotel sa 48 apartmana, planiran za otvaranje 2026. godine. Nudi se japansko-francuski restoran i muzej u zgradi.

Zašto treba posjetiti ovakve hotele?

Boravak u hotelu koji je nekada bio zatvor ili policijska stanica omogućava jedinstveno iskustvo: spoj istorije, luksuza i avanture. Od očuvanih ćelija i atrijuma do restorana smeštenih u nekadašnjim ćelijama, ovakvi hoteli nude priču koju ćete pamtiti dugo nakon odlaska, prenosi B92.