Kurdi iz Iraka spremni da uđu u Iran, ali čekaju pomoć SAD

Izvor:

Tanjug

06.03.2026

09:55

Уништене зграде у Техерану
Foto: Tanjug/AP

Kurdske opozicione grupe u egzilu na sjeveru Iraka rekle su da imaju planove da pređu granicu sa Iranom, ali da njihovi borci to još nisu učinili jer čekaju da snage SAD i Izraela prvo oslabe iranske snage.

- Pripremali smo se za ovo posljednjih 47 godina, od doba Islamske Republike - izjavila je Hana Jazdanpana iz Kurdistanske partije slobode (PAK), koja tvrdi da ima najveću oružanu snagu, prenosi Bi-Bi-Si.

Хамнеи слика

Svijet

Lansiran plavi vrabac: Otkriveni novi detalji ubistva Hamneija

Prema njenim riječima, "nije se pomjerio nijedan Pešmerga", što je kurdska riječ za one koji se suočavaju sa smrću.

Jazdanpana je rekla za BBC da šest opozicionih grupa, koje su nedavno formirale koaliciju, koordinira jedna sa drugom politički i vojno i da se niko ne kreće sam.

Prema njenoj ocjeni, borci ne bi trebalo da napreduju ove sedmice, jer SAD moraju najprije da "utru put".

- Ne možemo da se pomjerimo ako vazduh iznad nas nije očišćen. Potrebno nam je da se unište skladišta oružja režima. U suprotnom, to bi bilo samoubistvo. Režim je veoma brutalan, a najnaprednije oružje koje imamo je Kalašnjikov - navela je ona.

Полиција-ноћ

Hronika

Vozio pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole

Kako kaže, želi da SAD uvedu zonu zabrane leta kako bi zaštitile kurdske borce.

- Tražili smo to mnogo puta. Ja sam bila ta koja je slala imejlove rekavši 'hitno nam je potrebno' - izjavila je Jazdanpana.

Bijela kuća je demantovala izvještaj da američki predsjednik Donald Tramp razmatra naoružavanje Kurda, navodi BBC i podsjeća da su mnoge Kurde američke snage u prošlosti obučavale za borbu protiv Islamska država u Iraku.

илу-магла-сунце-10112025

Društvo

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

Kurdi, koji su četvrta najveća etnička grupa na Bliskom istoku, raštrkani su između Irana, Iraka, Sirije i Turske.

