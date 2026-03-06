Лансиран плави врабац: Откривени нови детаљи убиства Хамнеија

Аутор:АТВ
Израелска војска открила је запањујуће детаље акције у којој је убијен ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи, а по којима је он "нациљан" ракетама "плави врабац", које практично стижу и до свемира.
Према њиховим тврдњама, израелски генерали најприје су "успавали" Иран лажним осјећајем сигурности у сатима који су претходили убиству Хамнеија, тако што су напустили свој штаб ради лажних прослава Шабата прије него што су се вратили прерушени, пренио је "Телеграф".
Нове информације које су сада објављене, објашњавају како се ајатолах осјећао довољно безбједно да изађе из склоништа на састанак у својој палати са високим званичницима.
Израелски борци су потом лансирали бараж од 30 ракета, укључујући најсавременије "плаве врапце" који путују до ивице свемира прије него што погоде своје циљеве.
Циљ операције био је да изненаде иранског лидера, како би се осигурало да он и други високи званичници немају времена да реагују и побјегну. Али цијела операција је била могућа само захваљујући обмани израелског руководства.
План обмане
Забринути да би повећање активности око централног војног комплекса ИДФ-а у Тел Авиву могло Ирану да укаже на предстојећу велику операцију, спроведен је план обмане.
"У петак на дан напада, ИДФ је намјерно оставио утисак да се војска обуставља за викенд. Објавили смо фотографије и информације које сугеришу да особље ИДФ-а и највише руководство иду кући на вечеру поводом Шабата", саопштила је војска.
Високи генерали су се побринули да буду виђени како напуштају штаб и враћају се својим породицама.
Али нису дуго остали код куће, већ су се дискретно вратили касније, а многи су се вратили у штаб прерушени.
У суботу ујутру, израелски авиони, укључујући Ф-15, полетјели су у 7:30 по иранском времену, стигавши на позицију два сата касније.
ИДФ је лансирао ракете "плави врабац" у 9:40, а најмање 30 је послато на комплекс ајатолаха у срцу Техерана.
"Плави врапци", који се производе у Израелу и имају домет од 2.000 километара, теже око 1,9 тона и првобитно су направљени за тестирање система противваздушне одбране.
Али од свог настанка 2013. године, прилагођени су за употребу као ракете ваздух-земља због својих великих брзина.
Њихова способност да излазе и поново улазе у Земљину атмосферу чини их невјероватно тешким за пресретање.
Након лансирања из борбених авиона, ракете-појачивачи носе ракету у свемир. Летјелица за поновни улазак се одваја од појачивача и фиксира се на мету. Након тога, ракета се поново улази у атмосферу и погађа мету.
Док су ракете испаљиване, израелске одбрамбене снаге су истовремено пореметиле рад десетак торњева мобилне телефоније у близини Пастерове улице, чинећи да телефони изгледају заузето када се позивају и спречавајући Хаменеијево обезбјеђење да прими могућа упозорења.
Током напада, високи ирански званичници националне безбједности били су у другом дијелу зграде.
Два висока војна лидера - контраадмирал Али Шамхани и командант ИРГЦ-а, генерал-мајор Мохамед Пакпур - и Хаменеијева кћерка, унука, снаја и зет такође су погођени у нападима.
Супруга иранског врховног вође, 79-годишња Мансуре Хоџастех Багерзаде, такође је погинула.
Такође су добили приступ скоро свим техеранским камерама, које Иран интензивно користи за шпијунирање противника режима и сопственог становништва, и пратили су кретање кључних тјелохранитеља.
Наводно су слике преношене назад у Тел Авив и јужни Израел, што је омогућило Мосаду да стекне детаљно знање о адресама стражара, њиховим распоредима рада и коме су задужени да их штите.
Један угао камере показао се посебно корисним и омогућио је агентима да прате гдје су телохранитељи паркирали своје аутомобиле када су стигли у комплекс Врховног вође у Пастеровој улици у срцу Техерана.
Хаковања су била дио вишегодишње обавјештајне кампање која је на крају довела до убиства Хамнеија.
"Познавали смо Техеран као што познајемо Јерусалим", рекао је израелски обавјештајни званичник за "Фајненшал Тајмс".
"А када познајете мјесто тако добро као што познајете улицу у којој сте одрасли, примјетите једну ствар која није на свом мјесту", додао је.
ЦИА је такође имала људски извор који је пружао виталне обавјештајне податке, према писању новина.
У комбинацији са израелским алатима и алгоритмима вјештачке интелигенције који су просијали огромну планину података о иранском руководству и њиховом кретању, извор им је омогућио да прате Хамнеија до састанка гдје је погођен.
Када су Израел и САД сазнали гдје Хамнеи одржава свој састанак, одлучили су да морају да дјелују.
