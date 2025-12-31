Novi AI alat omogućava svima da kreiraju video igre direktno na Jutjubu

Google nastavlja da gura vještačku inteligenciju u centar svojih digitalnih proizvoda, a najnoviji primjer dolazi iz segmenta zabave i igara.

Naime, YouTube Gaming je najavio otvorenu beta verziju projekta Playables Builder, novog alata koji omogućava kreatorima sadržaja da kreiraju jednostavne video igre uz pomoć AI, bez potrebe za znanjem programiranja, izvještava Računalo.com.

Playables Builder je baziran na prototipu veb aplikacije razvijene pomoću Gemini 3, najnovije verzije Google-ovog AI modela. Odabrani kreatori mogu da koriste prirodni jezik da opišu ideju igre, dok sistem automatski generiše funkcionalne, kratke igre koje se mogu igrati direktno unutar YouTube platforme. Ovo dodatno proširuje koncept YouTube Playables, koji je prvi put testiran 2023. godine na desktop i mobilnim uređajima.

Podsjetimo se da je YouTube 2024. godine već uveo podršku za igre za više igrača, a integracija AI je logičan sljedeći korak u razvoju platforme. Na ovaj način, Gugl pokušava da dodatno angažuje korisnike i kreatore, nudeći im nove formate interaktivnog sadržaja koji kombinuju video, igre i AI tehnologiju, piše Računalo.

Playables Builder konceptualno podsjeća na nedavno predstavljene projekte Disco i GenTabs kompanije Google Labs. To su AI alati koji korisnicima omogućavaju da dobiju interaktivne vidžete i prilagođene informativne prikaze putem jednostavnih tekstualnih upita, sa ciljem lakšeg i efikasnijeg pregledanja veba.