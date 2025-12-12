Logo
Đani upao u sobu kod Bake Praseta: Isplivao snimak, jutjuber šokiran kada ga je ugledao

Izvor:

Mondo.rs

12.12.2025

18:57

Komentari:

0
Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

Folker Radiša Trajković Đani pokazao se kao komšija jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatom kao Baka Prase, u istoj zgradi u elitnom naselju, a prema snimku koji se nedavno pojavio, izgleda da su u vrlo dobrim odnosima.

U jednom od Bakinih videa zabilježen je trenutak kada Đani ulazi u njegovu spavaću sobu kako bi ga probudio.

Upao je neočekivano i iz sve snage zapjevao "Sam sam", što je Bakinu reakciju odmah izazvalo, trgnuo se iz sna.

Đani o Tiktoku

Podsjećamo, pjevač se uključio u lajv gdje je imao meč sa momkom koji nije poznat javnosti.

U jednom momentu dok su razgovarali o raznim temama, Đani je primetio na ekranu brojku od 10.000. Ta cifra navela ga je da pita svog sagovornika u lajvu šta to znači

@vlogmasclips Kakvo budjenje!🤩🔥 Day 11/31🌲 #fyp #bakaprase #djani #vlogmas #budjenje ♬ original sound - VlogmasClips

"Bato, šta ovo stoji iznad mene ovo 10k. Šta to znači?", pitao je Đani iskusnog tiktokera, a on mu je odmah pojasnio.

"To ti je 10.000 ljudi koji ti daju pare. To ti je novac. Ovih 10.000 su ti oko 50 evra", rekao je tiktoker, a Radiša je na to odgovorio.

"Ma brate nema ništa lepše nego kad ti pare zalijepe na čelo! Ovo je zaj*bancija", poručio je on.

(Mondo)

