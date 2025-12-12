Mala Anastazija treba našu pomoć

12.12.2025
Sedmogodišnja Anastazija Kočić iz Orašja treba našu pomoć. Anastazija je rođena sa spina bifidom, hidrocefalusom i Arnold Chuarimalformacijom tip 2, te ima neurogeni mokraćni mjehur i brojne zdravstvene poteškoće.
Već pri rođenju prošla je kroz nekoliko operativnih zahvata.
Prvi zahvat bio je zatvaranje spine bifide – otvora na leđima prisutnog pri rođenju, a zatim je uslijedila operacija ugradnje VP šanta (ventrikuloperitonealnog drenažnog sistema), koji je postavljen na glavici kako bi se regulisao pritisak usljed nakupljanja tečnosti u mozgu.
Anastazija ne može hodati ni govoriti, a svakodnevno se pet puta dnevno vrši kateterizacija, jer ne može samostalno prazniti mokraćni mjehur. Zbog toga često ima infekcije i upale praćene bakterijama u urinu.
Lijeva noga joj je iskrivljena, te su joj potrebni redovni fizikalni tretmani, koji se, kao i ostale neophodne intervencije, obavljaju van granica naše zemlje.
Anastazija je 100% invalid i zahtijeva 24-satnu njegu i brigu. Živi s ocem, majkom i starijom sestrom, koji se neumorno bore da joj pruže sve što joj je potrebno.
Pored podrške za liječenje, porodici je hitno potrebna i pomoć u nabavci automobila prilagođenog Anastazijinim potrebama, kako bi joj odlazak na terapije i preglede bio lakši.
Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" pokreće humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć maloj Anastaziji.
Pomozimo zajedno da ova hrabra djevojčica dobije šansu za lakši i dostojanstveniji život.
Donacije su moguće putem sljedećih računa:
Broj računa: 5520002009328582
Banka: Adiko Banka
Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: Za Anastaziju
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B
Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: za Anastaziju
Hvala vam od srca što ste uz nju. 💖🙏
Humanitarno udruženje " Mali Anđeo"
