FBiH će pratiti djecu izliječenu od karcinoma

12.12.2025

17:24

Дијете прима терапију
Foto: Pexel/Thirdman

U toku je implementacija jednog od najvažnijih projekata za d‌jecu i mlade koji su se liječili od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, a riječ je o sistemu za praćenje kasnih posljedica liječenja.

To je digitalni alat koji će uvesti sigurnost i dugoročnu brigu u oblast koja je godinama nedostajala zdravstvenom sistemu, ali prije svega pacijentima.

Ovaj modul donosi kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja, objedinjene medicinske podatke, automatsku procjenu rizika, personalizovane protokole kontrola i mogućnost da se komplikacije otkriju mnogo ranije nego prije.

To znači da nijedno dijete, nijedna mlada osoba koja je preživjela rak u d‌jetinjstvu, više neće biti prepuštena slučaju.

Вакцина-06092025

Zdravlje

Prvi pacijent iz Srbije otputovao na terapiju - primiće rusku vakcinu protiv raka

Iz Udruženja Srce za d‌jecu oboljelu od raka u FBiH ističu ulogu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji je projekat prepoznao kao važan iskorak u dugoročnoj brizi za d‌jecu i mlade koji su preživjeli malignu bolest.

Predsjednik Udruženja Srce za d‌jecu oboljelu od raka Fikret Kubat pojašnjava da je riječ o projektu follow-up praćenja kliničkih poslova d‌jece liječene na pedijatrijskim klinikama.

- Sva d‌jeca će biti upisana sa svojim podacima, kartonom u kompletu, šta su primala, kakva je vrsta oboljenja bila, količine citostatika koje su imale. Kada d‌jeca postanu punoljetna i nastave liječenje na hematologiji i onkologiji, svi ti podaci će biti dostupni ljekarima. To je za našu d‌jecu i naše porodice jedan veliki projekat. Mi smo sretni jer se trenutno pokušava iznaći sistemsko rješenje za praćenje posljedica - rekao je Kubat.

Доктор болница

Zdravlje

Otkriven manje očigledan znak raka

Dodao je da je Udruženje, zahvaljujući informacionom sistemu, u prednosti i da vjeruje kako će ovo biti kvalitetno rješenje.

- Projekat je sada u fazi razvoja. Godinu je razvijan, trenutno se unose podaci koje su doktori zajedno sa specijalistima na Pedijatrijskoj klinici Sarajevo pregledali. Ti podaci se unose i oni će biti usklađeni u sistemu. Važno je naglasiti da ovo nije samo privremeni projekat, nego dio stalnog sistema - istaknuo je.

Kubat je naglasio da je ovo prvi put da se anamneza pacijenata nalazi na jednom mjestu, digitalizovana i dostupna svim nivoima zdravstvene zaštite.

Ауто базен француска

Svijet

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

- Do sada su podaci postojali u arhivima i registrima pedijatrijskih klinika, ali kada pacijent sa 18 godina pređe na odraslu hematologiju i onkologiju, često ne zna korištene doze terapije i ne može tu informaciju dati ljekaru. Sada će svi biti uvezani, čak i primarna zaštita će imati uvid u podatke i automatski će se signalizirati da li je potreban kontrolni pregled srca, pluća ili drugih organa. Ti signali će dolaziti i u primarnoj i u tercijarnoj zaštiti - pojasnio je.

Na pitanje kada će sistem početi s primjenom, Kubat je rekao da je plan da sistem zaživi sredinom 2026. godine i bude potpuno implementiran.

Od samog početka ZZO KS je preuzeo aktivnu i odgovornu ulogu u pokretanju, razvoju i implementaciji sistema, jasno pokazujući da dugoročna briga o najosjetljivijim kategorijama osiguranika mora biti sistemski uređena, digitalno podržana i održiva.

panteri

Hronika

Ukinut pritvor "Panterima", izrečene mjere zabrane

Inicijativu su podržali i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Lions Club International Foundation te društveno odgovorne kompanije, koje su prepoznale značaj projekta.

Uvođenjem ovog sistema stvara se dugoročni mehanizam zaštite, što znači bolju brigu, ranije otkrivanje komplikacija, sigurnije odrastanje i mirnije sutra za svaku porodicu.

(Vijesti.ba)

