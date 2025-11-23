Први пацијент из Србије отпутовао на терапију - примиће руску вакцину против рака

Извор:
23.11.2025
Руско Министарства здравља је прије пар дана одобрило да се персонализована мРНК вакцина против рака слободно примјењује на пацијентима.
Управо је у Москву отишао први пацијент са малигним меланомом из Србије, потврдио је доктор Владимир Јаковљевић са ФМН из Крагујевца.
"Веома сам поносан на чињеницу да је Србија међу првим земљама која је послала свог пацијента у Москву да се лијечи такозваном мРНК вакцином против рака. Практично, чим је званично Русија одобрила овај пројекат, ми смо послали пацијента. На вакцини против рака се ради ове године убрзано. У том првом акту, када сам се ја сусрео са том терапијом, речено је да ће то бити за 4 најсмртоноснија тумора, а то су карциноми плућа, карциноми бубрега, карциноми панкреаса и малигни меланом, онај чувени, фамозни зли младеж који може да направи грдне проблеме, као што их и прави. Пацијент из Србије има такав проблем", рекао је доктор и додао:
"Ја сам у интензивном контакту са професором Сергејом Бољевићем, који је наше горе лист, Балканац, поријеклом из Црне Горе, а иначе је шеф Катедре за патологију Сеченов универзитета у Москви, најстаријег руског медицинског универзитета. А на тој катедри, гдје је он руководилац, радим као гостујући професор већ осам и по година. Наша сарадња је заиста била плодоносна у претходном периоду, што се може видјети и по броју радова у доступним базама података и по броју руских постдипломаца који су долазили код нас. Што треба да буде на понос и овој земљи и Универзитету у Крагујевцу и факултету, да руски постдипломци долазе у лабораторију код неког тамо професора Јаковљевића у Србији да раде докторате, а њихов универзитет је старији од наше савремене државе. Не рачунајући средњовековну".
Он је истакао да су у претходном периоду имали плодоносну сарадњу, преноси "Српска инфо".
"Он је мене као дугогодишњег пословног партнера, пријатеља и колегу кога цијени убацио у Научни савјет који се бави развојем те технологије. Укратко, Руси су у старту узели да раде искључиво на пацијентима којима је то буквално посљедњи воз, посљедња карта за евентуално изљечење. Направили су критеријуме почетком ове године и опредијелили су се дефинитивно у првом акту за неситноћелијски карцином плућа, јер карцинома плућа има више хистолошких и клиничких форми, и за малигни меланом. То је почетак", истиче доктор.
Објаснио је и који су критеријуми да би неко добио поменуту терапију.
"Критеријуми да будете кандидат за ту врсту терапије су врло строги и подразумијевају да сте прошли све дотадашње нивое лијечења, укључујући имунотерапију, која је сада врло популарна и даје добре резултате. Ако ништа друго, пацијента са карциномом убацују у хроницитет, дужи или краћи, што и јесте једна од стратегија. Практично, долази до потпуне промјене стратегије лијечења малигних болести. Као и кад су неке друге ствари у питању, лијечење аутоимуних болести", каже и наставља:
"Раније се ишло на то да се, практично, наш имунитет што више лијековима ослаби. Имунитет је био све слабији јер су то били имуносупресивни лијекови који се користе. Сада се практично стимулише имунитет. Како то Сергеј воли да каже, а доста лијепо звучи за широке народне масе, ми практично отварамо кишобран и омогућавамо да тај тумор, који је под кишобраном, практично буде бомбардован од стране нашег имуно система. Овом терапијом покушавамо да стимулишемо наш имуни систем да специфично реагује на тај дотични тумор. Узме се биопсија тог тумора, у лабораторијским условима изложи се нашим тјелесним течностима, крви, серуму или плазми, и направе се титар антитијела у нашем серуму, користећи методе вјештачке интелигенције, чији је број вишеструко већи него када би се чекало на вакцину, као што се чекало, што може да траје и мјесецима. Концентрација се постиже већа".
"Они су у то укључили и Универзитет Ломоносов, као једну од највећих школа математике на свијету, која се бави вјештачком интелигенцијом. И за три недјеље отприлике постижу такав ниво антитијела. Направе пуно антитијела која се послије тога пацијенту враћају у 10 једнаких доза, на сваке двије недјеље. Пацијент, дакле, 5 мјесеци мора да лежи у болници у Русији. Надамо се да ће се у потпуности излијечити", каже Јаковљевић.
