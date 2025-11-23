Logo

Покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну бабу

23.11.2025

Фото: Pexels.com

Када помислимо да смо видјели све на друштвеним мрежама, појављују се приче које истовремено насмију и шокирају.

Један корисник је одлучио да “оживи” своју бабу на Фејсбуку, тако што је направио лажни профил своје баке, која је, признаје, умрла још 2019. године.

Удес у Јабланици

Хроника

Тежак удес у БиХ: Клио на крову насред пута

Момак је желио да се испадне духовит и да у живот своје фамилије унесе црни хумор, па је лајковао сваки статус родбине, наравно потпуно дискретно.

"Направио сам лажни профил бабе и лајковао све статусе родбине. Баба је умрла 2019. Године", написао је момак на сајту Исповијести.

Корисници су се шокирали.

Медвједица Љубица

Градови и општине

Снимак разигране медвједице Љубице из Добоја одушевио све

"Није тако страшно посјетити психолога", написала је једна корисница у коментарима, пише "Курир".

Поједини мисле и да је то лаж. Неки су се и насмијали.

"Могу да замислим њихове реакције. Баба са оног свијета лајкује свима", наводи се у коментару, пише "Курир".

