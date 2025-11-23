Покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну бабу

Извор:
Курир
23.11.2025
15:50
Коментари:0
Када помислимо да смо видјели све на друштвеним мрежама, појављују се приче које истовремено насмију и шокирају.
Један корисник је одлучио да “оживи” своју бабу на Фејсбуку, тако што је направио лажни профил своје баке, која је, признаје, умрла још 2019. године.
Хроника
Тежак удес у БиХ: Клио на крову насред пута
Момак је желио да се испадне духовит и да у живот своје фамилије унесе црни хумор, па је лајковао сваки статус родбине, наравно потпуно дискретно.
"Направио сам лажни профил бабе и лајковао све статусе родбине. Баба је умрла 2019. Године", написао је момак на сајту Исповијести.
Корисници су се шокирали.
Градови и општине
Снимак разигране медвједице Љубице из Добоја одушевио све
"Није тако страшно посјетити психолога", написала је једна корисница у коментарима, пише "Курир".
Поједини мисле и да је то лаж. Неки су се и насмијали.
"Могу да замислим њихове реакције. Баба са оног свијета лајкује свима", наводи се у коментару, пише "Курир".
Љубав и секс
3 ч0
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Тренутно на програму