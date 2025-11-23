Logo

Тежак удес у БиХ: Клио на крову насред пута

АТВ

23.11.2025

Удес у Јабланици
Тежа саобраћајна незгода догодила се код Јабланице, због чега се возачи који пролазе овом дионицом позивају на додатни опрез.

Како се може видјети на фотографијама, аутомобил рено клио завршио је на крову насред пута.

За сада нема информација да ли је неко у овој незгоди повријеђен.

Такође, нису познате ни тачне околности под којима је дошло до саобраћајке.

Саобраћајна несрећа

удес

Jablanica

Коментари (0)
