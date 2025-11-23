Тежак удес у БиХ: Клио на крову насред пута

Тежа саобраћајна незгода догодила се код Јабланице, због чега се возачи који пролазе овом дионицом позивају на додатни опрез.

Како се може видјети на фотографијама, аутомобил рено клио завршио је на крову насред пута.

За сада нема информација да ли је неко у овој незгоди повријеђен.

Такође, нису познате ни тачне околности под којима је дошло до саобраћајке.