Stanković: U planu uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

SRNA

02.01.2026

08:40

Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove planira uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti što omogućava vlasnicima da na pravilan i potpun način raspolažu svojom imovinom, izjavio je direktor ove uprave Dragan Stanković.

Stanković je istakao da je ove godine prioritet i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije nepokretnosti za potrebe izgradnje kapitalnih objekata od posebnog i opšteg interesa za Republiku Srpsku, kao i topografski premjer teritorije Srpske.

- Predviđen je postupak digitalizacije katastarskih planova čime se ostvaruju preduslovi za uspostavu katastra nepokretnosti i katastra vodova na republičkoj teritoriji - pojasnio je Stanković.

Iako je 2025. godina bila veoma izazovna i zahtjevna, kaže Stanković, RUGIPP je uspješno realizovao brojne aktivnosti, uključujući Drugi sabor geodeta Srbije i Srpske koji je okupio oko 700 učesnika i stručnjaka iz regiona.

- Osim toga, do sada smo osnovali katastar nepokretnosti u 718 katastarskih opština, u toku je izlaganje u 46 katastarskih opština i u pripremi za izlaganje su 24 katastarske opštine. Završili smo premjer u više opština širom Republike Srpske, što je od velikog značaja za osnivanje katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima - rekao je Stanković.

Prema njegovim riječima, prikupljeni su podaci za kapitalni projekat izgradnje magistralnog gasovoda Šekovići-Milići, krak Vlasenica – Igrišta – Han Pijesak dužine oko 48 kilometara nakon čega je započet postupak eksproprijacije.

Za kapitalni projekat auto-put Banjaluka-Prijedor RUGIPP je završio eksproprijaciju u skladu sa planiranom dinamikom, dok je u završnoj fazi nacrt zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka, koji je upućen na mišljenja nadležnim ministarstvima.

Osim toga, usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima, kao i strateški dokument Program poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period od 2026. godine do 2030. godine.

Stanković je ponovio da nepokretna imovina na teritoriji Republike Srpske pripada Republici prema njenom i Ustavu BiH, kao i prema materijalnim zakonskim propisima donesenim u Narodnoj skupštini.

- Ustavom BiH, aneks četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma, propisano je da sve vladine funkcije i ovlašćenja koja nisu ovim Ustavom izričito data institucijama BiH pripada entitetima - poručio je Stanković za Srnu.

Jedan od izazova sa kojim se RUGIPP suočava, usljed smjene generacija, jeste nedostatak stručnog kadra geodetske i pravne struke u manjim opštinama i onim opštinama koje graniče sa Federacijom BiH.

Na inicijativu RUGIPP-a održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture Srpske na kojem je inicirano osnivanje odjeljenja geodetske struke u srednjim školama po regijama u Republici Srpskoj.

Dragan Stanković

