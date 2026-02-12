Tuča u parlamentu Turske, poslanici nasrnuli jedni na druge

U turskom parlamentu u Ankari danas, 11. februara, izbila je fizička tuča između poslanika vladajuće stranke i opozicije, a snimci incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama.

Do sukoba je došlo tokom rasprave o imenovanju novog ministra pravosuđa. Predsjednik Redžep Tajip Erdogan imenovao je dosadašnjeg istanbulskog glavnog državnog tužioca Akina Gurleka na čelo Ministarstva pravosuđa u okviru rekonstrukcije vlade.

Košarka Jokić pokazao zašto je najbolji košarkaš na svijetu

Opozicioni poslanici pokušali su da spriječe njegovo polaganje zakletve, tvrdeći da je riječ o politički pristrasnoj osobi.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako poslanici viču jedni na druge i guraju se, a u jednom trenutku dolazi i do razmjene udaraca. Situacija je eskalirala u roku od nekoliko minuta, dok su drugi poslanici pokušavali da razdvoje sukobljene strane.

WILD FOOTAGE 🔴



Turkish parliament got really crazy today as officals started throwing punches at eachother pic.twitter.com/am7D9IVnga — Open Source Intel (@Osint613) February 11, 2026

Gurlek je kao istanbulski glavni tužilac vodio procese protiv više članova opozicione Republikanske narodne partije (Dže-Ejč-Pi). Opozicija te postupke godinama naziva politički motivisanim i tvrdi da se pravosuđe koristi kao instrument pritiska.

Uprkos haosu u sali, Gurlek je kasnije ipak položio zakletvu, okružen poslanicima vladajuće stranke. Rekonstrukcija vlade donijela je i promjenu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je imenovan Mustafa Čiftči, dosadašnji guverner pokrajine Erzurum.

Svijet Afera Epstin i dalje trese: Britanska policija razmatra istragu o bivšem princu

Političke tenzije u Turskoj dodatno su porasle posljednjih godina, posebno nakon hapšenja istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua, kojeg mnogi smatraju najjačim Erdoganovim suparnikom. Vlada poručuje da pravosuđe djeluje nezavisno, dok opozicija tvrdi da je riječ o sistemskom obračunu s političkim protivnicima.

Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku za Tursku, koja raspravlja o mogućim ustavnim reformama i pokušava da pokrene mirovni proces s Kurdistanskom radničkom strankom (Pe-Ka-Ka), s ciljem okončanja dugotrajnog sukoba.