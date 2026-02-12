Logo
Large banner

Tuča u parlamentu Turske, poslanici nasrnuli jedni na druge

Izvor:

Radio Sarajevo

12.02.2026

07:13

Komentari:

0
Туча у парламенту Турске, посланици насрнули једни на друге
Foto: Printscreen/X

U turskom parlamentu u Ankari danas, 11. februara, izbila je fizička tuča između poslanika vladajuće stranke i opozicije, a snimci incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama.

Do sukoba je došlo tokom rasprave o imenovanju novog ministra pravosuđa. Predsjednik Redžep Tajip Erdogan imenovao je dosadašnjeg istanbulskog glavnog državnog tužioca Akina Gurleka na čelo Ministarstva pravosuđa u okviru rekonstrukcije vlade.

Jokic

Košarka

Jokić pokazao zašto je najbolji košarkaš na svijetu

Opozicioni poslanici pokušali su da spriječe njegovo polaganje zakletve, tvrdeći da je riječ o politički pristrasnoj osobi.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako poslanici viču jedni na druge i guraju se, a u jednom trenutku dolazi i do razmjene udaraca. Situacija je eskalirala u roku od nekoliko minuta, dok su drugi poslanici pokušavali da razdvoje sukobljene strane.

Gurlek je kao istanbulski glavni tužilac vodio procese protiv više članova opozicione Republikanske narodne partije (Dže-Ejč-Pi). Opozicija te postupke godinama naziva politički motivisanim i tvrdi da se pravosuđe koristi kao instrument pritiska.

Uprkos haosu u sali, Gurlek je kasnije ipak položio zakletvu, okružen poslanicima vladajuće stranke. Rekonstrukcija vlade donijela je i promjenu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je imenovan Mustafa Čiftči, dosadašnji guverner pokrajine Erzurum.

epstajn (2)

Svijet

Afera Epstin i dalje trese: Britanska policija razmatra istragu o bivšem princu

Političke tenzije u Turskoj dodatno su porasle posljednjih godina, posebno nakon hapšenja istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua, kojeg mnogi smatraju najjačim Erdoganovim suparnikom. Vlada poručuje da pravosuđe djeluje nezavisno, dok opozicija tvrdi da je riječ o sistemskom obračunu s političkim protivnicima.

Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku za Tursku, koja raspravlja o mogućim ustavnim reformama i pokušava da pokrene mirovni proces s Kurdistanskom radničkom strankom (Pe-Ka-Ka), s ciljem okončanja dugotrajnog sukoba.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Parlament

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Афера Епстин и даље тресе: Британска полиција разматра истрагу о бившем принцу

Svijet

Afera Epstin i dalje trese: Britanska policija razmatra istragu o bivšem princu

3 h

0
Објављена фотографија убице с пушком, међу жртвама и мајка

Svijet

Objavljena fotografija ubice s puškom, među žrtvama i majka

3 h

0
Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих

Svijet

Vjetar od 270 kilometara na čas razorio ostrvo: Desetine mrtvih i nestalih

3 h

0
Трамп поручио: Или споразум или – слиједи одговор

Svijet

Tramp poručio: Ili sporazum ili – slijedi odgovor

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Razlog je - kaciga

10

28

Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

10

18

Radončić: Dodik i Cvijanović na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković

10

15

Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

10

01

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner