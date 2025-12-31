Zakerberg: Smartfon će biti zamjenjen pametnim naočarima

Na tržište stiže sve veći broj modela pametnih naočala, koje bi uskoro mogle da zamijene pametne telefone.

Pametne ili smart naočale sa dodatnim funkcijama, koje su još prije nekoliko godina djelovale futuristički, danas postaju praktični uređaji za komunikaciju, navigaciju, praćenje fitnesa, gledanje filmova i igranje video-igara, a izvršni direktor firme Meta Mark Zakerberg je izjavio da bi ovi uređaji u narednoj deceniji mogli da zamijene pametne telefone.

Na tržištu je prisutno sve više modela i funkcija, a portal Teh kranč je objavio listu naočala koje smatra idealnim za prazničnu kupovinu.

Ray-Ban Meta Gen 2

Model Ray-Ban Meta Gen 2 izgleda kao obične naočale, ali nudi kameru od 12 megapiksela (MP), otvorene zvučnike i pet mikrofona, uz 3K Ultra HD video, 32GB memorije i IPDž4 otpornost na vodu.

Cijena ovih naočala je 379 dolara, a baterija traje do osam sati uz brzo punjenje.

Viture Luma Pro

Naočale Viture Luma Pro ima Sonijev mikro OLED ekran koji pruža jasnu sliku od 1.200 piksela na virtuelnom ekranu od 152 inča, sa frekvencijom osvježavanja od 120 herca (Hz), širokim vidnim poljem od 52 stepena i osvjetljenost ekrana do 1.000 nita, sve to po cijeni od 499 dolara.

XREAL One Pro

Model XREAL One Pro ima rezoluciju od 1.080 piksela i virtuelni ekran od 171 inča, Bose zvučnike Dž1 čip, a omogućava praćenje pokreta glave i stabilan prikaz virtuelnog sadržaja, a košta 649 dolara.

Oakley Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard idealan je za sportiste, sa 3K videom, širokougaonom kamerom, IP67 zaštitom od prašine i vode, kao i dodatnom baterijom u kućištu, po cijeni od 499 dolara.

RayNeo Air (Budžetska opcija)

Za početnike koji žele da uštede se preporučuje RayNeo Air sa rezolucijom od 1.080 piksela, virtuelnim ekranom sa dijagonalom od 201 inča, frekvencijom osvježavanja od 120 herca, a za ovaj uređaj treba da izdvoje 269 dolara.

Budućnost pametnih naočala

Na tržištu se u 2026. očekuju novi modeli pametnih naočala, uključujući Gugl-Xreal Aura, Snap Speks i Epl AI smart naočale, koji obećavaju još lakše, diskretnije i funkcionalnije uređaje sa AR i AI tehnologijama, prenosi B92.