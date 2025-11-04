Logo

Zakerberg pred sudom: Meta preuzimala porno filmove za treniranje vještačke inteligencije?

04.11.2025

10:32

Komentari:

0
Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?
Foto: Tanjug/AP

Zakerbergova kompanija traži od federalnog suda u Kaliforniji da odbaci tužbu.

Kompanija Meta (Meta) je u svom odgovoru na tužbu odbacila tvrdnje da je nelegalno preuzela ogroman broj filmova za odrasle kako bi trenirala vještačku inteligenciju. Zakerbergova kompanija je u podnesku sudu zatražila da se slučaj odbaci, nazvavši ga ''besmislenim“ i ''nepotkrijepljenim“.

ILU-META-180925

Nauka i tehnologija

Meta ukida oko 600 radnih mjesta u oblasti vještačke inteligencije

Kompanija Strajk Tri Holdings (Strike 3 Holdings), zajedno sa Kaunterlajf Medijom (Counterlife Media), optužila je Mety da je od 2018. godine nelegalno preuzela čak 2.396 njihovih filmova za odrasle, navodno radi obuke svojih AI video modela. Tužioci tvrde da su te aktivnosti otkrili nakon što je Meta u drugom sporu, koji su protiv nje pokrenuli autori knjiga, priznala da je koristila piratski sadržaj.

Meta se, međutim, brani tvrdnjom da torentovanje nije imalo nikakve veze sa treniranjem vještačke inteligencije. Kompanija ističe da je navodna aktivnost počela još 2018. godine, četiri godine prije nego što je Meta uopšte započela razvoj multimodalnih AI modela.

''Tvrdnja da su ta preuzimanja bila namijenjena AI treniranju je neodrživa“, navodi Meta u dokumentu. ''Sporadična torent aktivnost iz 2018. godine ne može se povezati sa projektima koji su započeli 2022. godine.“

Messenger

Nauka i tehnologija

Meta gasi ovu verziju Messenger-a

Tehnološki gigant je sudu ponudio alternativno objašnjenje – da su ti filmovi vjerovatno preuzeti za „ličnu upotrebu“ od strane zaposlenih ili posjetilaca koji su koristili korporativnu mrežu.

Meta takođe navodi da druga strana nije dokazala direktnu vezu između kompanije i navedenih piratskih aktivnosti. Poziva se i na sudsku praksu iz ranijih slučajeva, prema kojoj IP adresa sama po sebi nije dovoljan dokaz identiteta počinioca.

Strajk Tri Holdings i Kaunterlajf Medija imaju dvije nedjelje da reaguju na Metin zahtjev za odbacivanje tužbe, nakon čega će Meta moći da podnese dodatan odgovor. Tek potom će federalni sud u Kaliforniji odlučiti da li će slučaj ići dalje ili će biti obustavljen, prenosi Mondo.

Podijeli:

Tagovi:

Meta

Vještačka inteligencija

pornografija

Mark Zakerberg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АИ најбоље разумије овај језик

Nauka i tehnologija

AI najbolje razumije ovaj jezik

1 d

0
Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири

Nauka i tehnologija

Epl planira nova partnerstva: Uskoro dolazi poboljšani Siri

2 d

0
Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)

Zanimljivosti

Kako će ljudi izgledati 2050. zbog previše gledanja u ekrane? Upravo ovako (FOTO)

2 d

0
Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

Zanimljivosti

Vještačka inteligencija šalje beskućnike u tuđe domove, roditelji prestravljeni

1 sedm

0

Više iz rubrike

Гугл преводилац сада нуди напредније преводе уз Џемини

Nauka i tehnologija

Gugl prevodilac sada nudi naprednije prevode uz Džemini

1 d

0
Мистериозни објекат залутао у наш систем: Откривено колико је стар

Nauka i tehnologija

Misteriozni objekat zalutao u naš sistem: Otkriveno koliko je star

1 d

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ČetGPT više neće "glumiti doktora, advokata ili finansijskog savjetnika"

1 d

0
Моментално мијењајте шифру ако је ваш мејл на овој листи

Nauka i tehnologija

Momentalno mijenjajte šifru ako je vaš mejl na ovoj listi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner