Gugl prevodilac sada nudi naprednije prevode uz Džemini

04.11.2025

09:49

Гугл преводилац сада нуди напредније преводе уз Џемини
Foto: Pixabay

Gugl je počeo da objavljuje novu verziju svoje aplikacije Prevodilac sa funkcijom koja omogućava korisnicima da kreiraju tačnije prevode koristeći vještačku inteligenciju Džeminija, objavio je 9to5Google.

Funkcija se pojavljuje kao selektor vještačke inteligencije na vrhu aplikacije, omogućavajući korisnicima da biraju između brzog i naprednog prevoda. Do sada je funkcija bila dostupna nekim korisnicima na iOS-u, ali ne i na Androidu, a napredni režim prevodi samo između engleskog i francuskog i engleskog i španskog.

Da biste koristili novi režim, jednostavno treba da kliknete na selektor na vrhu. Ovo korisnicima daje izbor između brzog režima, koji ''optimizuje brzinu i efikasnost“, i naprednog režima, koji je specijalizovan za tačnost koristeći Džemini.

Početno testiranje je pokazalo da, iako dolazi na štetu brzine, novi napredni model Gugl prevodioca nudi tačnije i kontekstualnije prevode. Međutim, ako želite da budete sigurni da je prevod tačan, možda je ipak najbolje da direktno provjerite Džemini, jer on takođe može pružiti dodatni kontekst. Kao i uvijek, treba imati na umu da svaka vještačka inteligencija može halucinirati i praviti greške, prenosi Kliks.

